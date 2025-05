Tampereen Tesoman koulu Hese-kisojen voittoon

Finaalissa kultaa voitti Tesoman koulu 6A Tampereelta. Hopeaa sai Langinkosken koulu 6D Kotkasta ja pronssia Mukkulan koulu 6C Lahdesta.

”Tunnelmat ovat upeat ja helpottuneet. Olen opettanut tätä luokkaa kolmannelta luokalta lähtien, ja teimme yhdessä sopimuksen, että tähtäämme Hese-kisojen finaalin voittoon. Viime vuonna olimme hopealla, ja tänä vuonna kirkastimme mitalin kultaiseksi”, Tesoman koulun 6A-luokan opettaja Jussi Kaihlajärvi kertoo.

”Emme ole keskittyneet pelkästään yleisurheiluun, vaan olemme harjoitelleet monipuolisesti eri urheilulajeja jo useamman vuoden ajan. Samalla olemme pitäneet tekemisessä mukana koko ajan liikunnan ilon. Tällaiset kisat vahvistavat luokan yhteishenkeä, ja vastaavia tapahtumia saisi ehdottomasti olla enemmän. Olen valtavan ylpeä koko luokasta”, Kaihlajärvi hymyilee.

Miljoona liikutettua lasta

Hese-kisoihin osallistui tänä vuonna 119 luokkaa, joista 19 kisasi finaalissa Tampereella.

– Hese-kisoista on muodostunut myös meille heseläisille tärkeä perinne, ja on ollut todella hienoa tehdä SUL:n kanssa yhteistyötä jo 21 vuoden ajan. On liikuttavaa tarjota nuorille urheilun parissa upeita muistoja, jotka toivottavasti kestävät vuosien ajan ja samalla antavat kipinän liikunnan jatkamiseen myös tulevaisuudessa, Hesburgerin viestintäpäällikkö Petteri Pohjonen sanoo.

– Ihanat fiilikset! Olen nyt ensimmäistä kertaa Hese-kisoissa, ja osasin odottaa hienoa tapahtumaa, mutta odotukset ylittyivät. Tunnelma on ollut huikea ja kannustus on raikunut koko finaalipäivän. On ollut ilo seurata oppilaiden iloa ja innostusta. Tällaiset hetket jäävät mieleen pitkäksi aikaa, SUL:n nuorisopäällikkö Tiia Viherlinna hymyilee.

Vuodesta 2004 järjestetyt Hese-kisat ovat osa Suomen Urheiluliiton ja Hesburgerin yhteistä H-hetki koululiikuntaohjelmaa. Ohjelma liikuttaa vuosittain noin 85 000 koululaista, ja vuosien varrella se on tavoittanut jo lähes miljoona lasta.