Ylivoimaisesti useimmin lastensuojeluyksiköistä lähdetään hatkaan perjantaisin

Jokainen hatka on turvallisuusriski. Hatkassa ollessaan nuoret altistuvat päihteiden käytölle, rikosten tekemiselle ja rikosten uhriksi joutumiselle.

Humana pyrkii vähentämään hatkaamisia ja turvaamaan hatkassa olevaa nuorta kahta eri reittiä.

– Etsimme keinoja, joilla nuori saataisiin kiinnittymään yksikköön niin, ettei hatkaan tarvitsisi lähteä. Samanaikaisesti teemme yhteistyötä poliisin ja viranomaisten kanssa, jotta toimivaltuudet ja mahdollisuudet auttaa hatkassa olevaa nuorta paranisivat, Humanan lastensuojelupalveluiden kehitysjohtaja Harri Hyvärinen sanoo.

Nykyinen lastensuojelulaki velvoittaa lastensuojeluyksikön työntekijöitä etsimään hatkassa olevaa nuorta aktiivisesti. Laki ei kuitenkaan mahdollista nuoren kiinni ottamista ja ohjaamista autoon tilanteessa, jossa hänet löydetään etsinnän tuloksena. Jos lapsi ei suostu puhumalla autoon, tarvitaan paikalle aina poliisi. Jos virka-avun saamisessa kestää, nuori saattaa lähteä karkuun.

Hyvärinen kertoo, että toki yksiköissä on myös nuoria, joita on vaarallista etsiä ja ohjaajia on hatkatilanteissa jopa uhattu aseella.

– Vaikka työntekijämme ovat saaneet monipuolista kohtaamiskoulutusta erityistilanteita varten, voi lasta etsiessä silti kokea uhkaavia hetkiä esimerkiksi nuoren kaveriporukan taholta. Lain mukaan lasta pitää kuitenkin etsiä aktiivisesti, Hyvärinen tiivistää.

Kaikkein tärkeintä olisi onnistua lyhentämään hatkojen kestoa, sillä ikävien tapahtumien riski kasvaa, mitä pidempään hatka kestää. Erityisesti tytöt ovat hatkassa hyvin haavoittuvassa asemassa.

Vuonna 2024 Humanan yksiköistä oltiin 660 kertaa hatkassa, joka kesti yli 24 tuntia. Ylivoimaisesti useimmin hatkaan lähdetään perjantaisin.

