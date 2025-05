Palokuntien suomenmestaruuskilpailut 24.5.2025 Kouvolassa

Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 31 yleisen sarjan ja 10 veteraanisarjan kilpailuryhmää ympäri Suomea. Kilpailuryhmät löydät tästä linkistä. Kilpailun teema on vaaralliset aineet pelastusyksikön ensitoimenpiteenä.

Kilpailukeskuksena toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7. Kilpailu käynnistyy avajaisilla klo 8.30. Yleisö on tervetullut seuraamaan taito- ja kalustokilpailua. Kalustokilpailu käydään Paraatikentällä ja taitokilpailu Pajan sisäpihalla. Veteraanisarjan kalustokilpailu alkaa noin klo 9.00. Yleisen sarjan taitokilpailu alkaa noin klo 10.30 ja kalustokilpailu noin klo 11.30. Palkintojenjako alkaa arviolta klo 17.30.

Kilpailun lisäksi tapahtuma-alueella on tarjolla paljon koko perheelle sopivaa ohjelmaa. Esittelyssä on pelastuslaitoksen, tullin, ensihoidon, poliisin ja FinnHEMsin kalustoa sekä museopaloautoja, ja Ryhmä Haun Samppa ja Kaja ovat tavattavissa klo 11.00 ja klo 13.00.

Kilpailujen suojelija on sisäministeri Mari Rantanen.

Palokuntien suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehumaljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Kilpailu jakautuu kolmeen osaan; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenten tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista ilman ajanottoa. Kalustokilpailussa mitataan kilpailuryhmän kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuryhmä, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 30 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 200 järjestelytehtävissä toimivaa.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleeksi seuraamaan kilpailua. Mediayhteyshenkilö Kymenlaakson pelastuslaitoksella on kehittämispäällikkö Merisade Kuusela, puh. 044 702 6215.

Lisätiedot