Turkulaisia optikkoliikkeitä uniikeiksi osiksi Silmäasemaa kesäkuussa

1. kesäkuuta tapahtuvaksi suunniteltujen liiketoimintakauppojen myötä Design Optikko Hakulan, Perheoptikko Kimmo Katajisto Oy:n ja Turun Optillisen liikkeen myymälät Turussa siirtyvät Silmäasema Optiikka Oy:n omistukseen. Liiketoimintakauppojen lopullinen voimaantulo on vielä ehdollinen tiettyjen kaupan ennakkoehtojen täyttymiselle. Yrityskauppojen toteutuessa avautuvat liikkeet eivät tule muuttumaan ketjuilmeen mukaiseksi, vaan avautuvien liikkeiden toimintatavat ja tuotevalikoimat säilyvät yrityskaupan myötä entisellään.

”Olen iloinen siitä, että asiakkaillemme tutut mallistot ja palvelut säilyvät yrityskaupan myötä tarjolla myös jatkossa. Design Optikko Hakulan henki säilyy ja asiakassuhteet jatkuvat entiseen malliin, ja jään itse myös Silmäaseman palvelukseen. Ensiluokkainen palvelu on aina ollut Hakulan toiminnan ytimessä, ja nyt saamme taaksemme Silmäaseman ison talon tuen, joten toiminta vahvistuu entisestään”, kertoo Design Optikko Hakulan Erkki Martin.

”Perheoptikko Katajistolla on pitkät perinteen aina 1960-luvun alusta asti. Olen iloinen siitä, että asiakkaamme siirtyvät liiketoimintakaupan myötä Suomen suurimmalle näkemisen ja silmäterveyden toimijalle, joka on täysin suomalainen yhtiö. Olemme tarjonneet asiakkaille arvojemme mukaisesti ystävällistä ja luotettavaa palvelua, innovatiivisuutta sekä kivenkovaa ammattitaitoa. Silmäasema jakaa samat näkemykset, joten asiakkaamme siirtyvät hyviin käsiin, kun myös henkilökuntamme jatkaa silmäasemalaisina”, Perheoptikko Katajiston Kimmo Katajisto sanoo.

”Todennäköisesti kooltaan Suomen pienimmästä optikkoliikkeestä on muodostunut sydämeltään suuri niin asiakkaille kuin työntekijöille. Turun Optillinen liike on palvellut turkulaisia jo vuodesta 1953 samassa paikassa. Liikkeen historia on pitkä, ja meillä on aina pidetty huolta siitä, että asiakas saa asiantuntevaa palvelua ja oikeat, juuri hänelle parhaiten sopivat näkemisen ratkaisut. Silmäasema jakaa saman tavoitteen, ja asiakkaat ja myös optikkomme jäävät hyviin käsiin”, Turun Optillisen liikkeen Henri Silén kertoo.

Henkilökunnat kaikista myymälöistä siirtyvät liiketoimintakauppojen toteutuessa vanhoina työntekijöinä Silmäaseman palvelukseen.

”Kaikki kolme nyt ostettavaa yritystä ovat paikallisia, erittäin arvostettuja toimijoita, jotka ovat turkulaisten rakastamia. Tehtävien liiketoimintakauppojen myötä asiakkaiden saataville saadaan aiempaakin kattavampi linssivalikoima, ja tulevaisuudessa nykyisen valikoiman rinnalle tuodaan myös uusia tuotemerkkejä. On myös hienoa, että nykyisten Silmäasema-myymälöiden asiakkaiden ulottuville tuodaan laajentuvan myymäläverkoston myötä aiempaa yksilöllisempiä vaihtoehtoja”, aluejohtaja Joni Viili kertoo.