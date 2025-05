SDP:n luottamushenkilöesitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöpaikoille

Kulttuuri puolustaa demokratiaa! 4.12.2024 16:01:54 EET | Tiedote

Toimituksille tiedoksi /Kirjoituksen voi julkaista myös yleisönosastokirjoituksena. Kulttuuri puolustaa demokratiaa Sivistynyt yhteiskunta huolehtii kulttuuristaan eikä leikkaa siitä. Se huolehtii siitä, että kaikilla on pääsy kulttuurin pariin tulotasosta, asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Purran-Orpon hallitus on linjannut Euroopassa vaikuttavien äärioikeistolaisten näkemysten mukaisesti, ettei meillä ole varaa ylläpitää suomalaista kulttuuria. Hassua, koska samalla äärioikeistolaisuus pukeutuu isänmaallisuuden kaapuun. Kulttuurissa on kysymys tasa-arvosta ja demokratiasta. Kulttuurileikkaukset ennakoivat sensuuria ja heikentävät kansalaisyhteiskuntaa. Leikkaukset osuvat ensin kipeimmin vapaisiin ryhmiin ja free-lancereihin. Sakset seis -kulttuuriadressi on tätä kirjoittaessa kerännyt yli 84000 nimeä. Mielenilmaus, jossa adressi luvutetaan, järjestetään 5.12.2024. Kulttuuri on voimavara, joka vaikeina aikoina tuo iloa ja lohtua. Se vahvistaa yhteisöllisyyttä. Taid