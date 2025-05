Yhdysvaltain kauppapoliittiset toimet tuovat tummia pilviä Suomen kiinteistömarkkinaan

Suomen talouden elpyminen on odotettua hitaampaa, johon vaikuttavat Yhdysvaltojen eskaloitunut kauppapoliittinen tilanne ja geopoliittiset jännitteet. Talouskasvun ennustetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna 2025 ja kasvu kiihtyy yli euroalueen kasvuvauhdin vuonna 2026.



Kiinteistösijoitusmarkkinassa nähtiin ensimmäinen merkki odotetusta käänteestä, kun transaktiovolyymi kääntyi positiiviseen kasvuun tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sijoittajakysynnän odotetaan myös elpyvän kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2025 kiinteistökauppavolyymiksi ennustetaan 3,0 miljardia euroa ja vuotta myöhemmin 3,75 miljardia euroa.



”Kauppasodan uhka ja lisääntynyt epävarmuus heikentävät euroalueen ja Suomen talousnäkymiä. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan edelleen positiivista talouskasvua, mikä tuo nostetta myös kiinteistö- ja rakentamisalalle. Alustavia merkkejä markkinakäänteestä alkaa näkyä kiinteistösijoitusalalla ja kuluvan vuoden kiinteistösijoituksiin odotetaan kasvua. Kauppasodan eskaloituminen hidastaisi kuitenkin kiinteistösijoitusmarkkinan toipumista esimerkiksi lisääntyneen epävarmuuden, rahoitusmarkkinoiden epävakauden ja korkeampien riskipreemioiden kautta”, toteaa Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.



Toimistomarkkinan polarisaatio syvenee – liiketilojen kysyntään odotetaan kasvua

Toimistovuokrausmarkkina on piristynyt parhaissa prime-kiinteistöissä, joiden tilankysyntä on vahvaa. Halutuilla sijainneilla ja hyväkuntoisissa toimistokiinteistöissä vuokrat ja käyttöasteet ovat kasvussa.

”Halutuimmissa kohteissa toimistokiinteistöistä ollaan valmiita maksamaan korkeitakin vuokria. Toimistomarkkinan kääntöpuolena suuressa osassa toimitilakantaa vuokralaisten löytyminen on kuitenkin vaikeaa ja vuokrien kehitys heikkoa. Erityisesti heikompikuntoisten tai heikommilla sijainneilla sijaitsevien tilojen vuokraus on haasteellista ja vajaakäyttö korkealla”, kertoo Ruotsi.



Liiketilojen kysyntään odotetaan kasvua tämän vuoden aikana. Heikosta markkinakehityksestä huolimatta liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat pysyneet alhaisina. Tarjontapuolella liiketilarakentaminen on kehittynyt vaisusti viime vuoden loppupuolella. Eurooppalaisten sijoittajien liiketilojen kysyntä on heräämässä, mikä voi indikoida tulevan sijoitusaktiviteetin piristymistä myös Suomessa.

Tuotannollisissa kiinteistöissä modernien ja laadukkaiden tilojen kysyntänäkymät ovat pysyneet hyvinä ja kuluvan vuoden tilankysyntään odotetaan kasvua. Tuotannollisten tilojen vajaakäyttö on edelleen verrattain matalalla tasolla, vaikka suurimpien kaupunkien vajaakäyttöasteet ovat nousseet viime vuoden syksyyn verrattuna.