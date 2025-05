Kela palauttaa ratkaisijan nimen toimeentulotukipäätöksiin

Eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) tuore päätös koskee Kelan kokeilua, jonka tavoitteena on ollut vähentää toimihenkilöihin kohdistuvia uhka- ja häirintätilanteita. EOA:n päätöksen mukaan Kelaa koskeva sääntely edellyttää, että etuuspäätöksissä pitää olla ratkaisun tehneen henkilön nimi. Allekirjoittajana ei voi olla vain Kansaneläkelaitos, kuten Kelalla on kokeilun ajan ollut.

EOA:n päätöksen seurauksena Kela palaa aikaisempaan käytäntöön ja lisää ratkaisijan nimen toimeentulotukea koskeviin etuuspäätöksiin. Samalla keväästä 2024 jatkunut kokeilu päättyy.

Kela on perustellut nimitietojen suojaamista työturvallisuudella ja yhtenä keinona ehkäistä toimihenkilöihin kohdistuvaa uhkailua ja häirintää.

– Asia on meille Kelassa tärkeä, sillä yli 90 prosenttia perustoimeentulotuen ratkaisuasiantuntijoista on kokenut, että heidän henkilökohtainen turvallisuutensa on parantunut kokeilun ansiosta, ratkaisutyöstä Kelassa vastaava palvelujohtaja Sari Hänninen huomauttaa.

Asiakkaan oikeusturva ei ole heikentynyt

Kelan tavoitteena on, että lakia muutettaisiin niin, että kaikki etuuspäätökset voitaisiin tehdä ilman ratkaisijan nimeä. Kelan näkemyksen mukaan asiakkaita on palveltu laadukkaasti myös kokeilun aikana eikä ratkaisijan nimen puuttuminen päätöksistä ole heikentänyt asiakkaiden oikeusturvaa.

– Työntekijöidemme turvallisuus on Kelalle työnantajana tärkeintä. Myöskään asiakkaan oikeusturva ei ole vaarantunut, koska Kelassa ratkaisun tekijä on aina tiedossa, Hänninen korostaa.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa Kela-lain muutosesityksessä Kelan näkemys on otettu huomioon. Jos lakiesitys toteutuu, jatkossa kaikissa Kelan etuuspäätöksissä olisi ratkaisijan nimen tilalla yleiset Kelan yhteystiedot.

Kelan lainsäädännön kehittämisjohtaja Auli Valli-Linnun mukaan ratkaisupäätöksen tekijä on aina kuitenkin todennettavissa Kelassa. Valli-Lintu korostaa, että asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus saada tieto päätöksentekijän nimestä julkisuuslain perusteella. Asiakkaalla on myös normaali muutoksenhakuoikeus, ja päätöksellä samat oikeusvaikutukset kuin aiemminkin.