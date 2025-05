Rennot merenneitolaineet vai kuohkea blowout? Remingtonin laitteilla kesän trendikampaukset kätevästi

Kesän trendikkäimmäksi hiustyyliksi ovat palaamassa huolettomat merenneitolaineet. Tyyli on vaivattoman kesäisen näköinen eikä sen muotoilu ei ole aikaa vievää tai vaikeaa oikeilla välineillä. Remington PROluxe 4-in-1 Adjustable Waver on lainerauta, jolla saa aikaan neljä erilaista lainetyyliä. Keskimmäisen sauvaosan korkeus on säädettävissäjolloin laineiden lopputulos vaihtelee syvien ja selkeiden sekä kevyiden ja huolettomien välillä.

”Jos hiusten kihartaminen perinteisellä muotoiluraudalla tuntuu haasteelliselta, tekstuurin luomiseen kannattaa kokeilla lainerautaa. Laineraudalla saa tehtyä rennot ja huolettomat kesäiset laineet ja se on niin helppokäyttöinen, että kuka vain oppii sitä käyttämään”, kertoo Remingtonin markkinoinnin asiantuntija ja parturi-kampaaja Meme Forsstedt.

Forsstedt vinkkaa, miten laineraudalla saa aikaan parhaimman lopputuloksen:

”Laineen tyyliin vaikuttaa paitsi laineraudan asetukset, myös käsiteltävien hiusten määrä. Mitä suuremman osan hiuksia ottaa kerralla käsittelyyn, sitä rennommat ja luonnollisemmat laineista tulee. Jos tavoitteena on tehdä pienempiä ja tiukempia laineita, voi hiukset jakaa pienempiin käsiteltäviin osioihin.”

Huolettomat laineraudalla tehdyt laineet näyttävät hyviltä vielä seuraavanakin päivänä. Hiuksia ei tarvitse käsitellä useana päivänä peräkkäin mutta kesäinen trendityyli säilyy silti.

Jo 90-luvulta tutut ikoniset blowout –kiharat ovat myös jälleen suosionsa huipulla. Ilmakihartimella tehdyssä kuohkeassa ja kiharassa hiustyylissä yhdistyy vanha glamour ja vuosikymmenen trendikkäin hiustyyli. Remington PROluxe You -ilmakiharrin on ainutlaatuinen hiustenmuotoilulaite, jossa on StyleAdapt-sensori. Se oppii hiuksista jokaisella muotoilukerralla ja tallentaa tiedon seuraavaa muotoilua varten.

PROluxe You-ilmakihartimen erilaisten vaihdettavien muotoiluosien avulla saa lisättyä volyymia, kohotettua tyveä tai muotoiltua upeita kiharoita.

“Ilmakiharrin on suomalaisen naisen luottolaite! Kun kaapista löytyy ilmakiharrin, jolla blowout-tyyli luonnistuu nopeasti ja vaivattomasti, ei tarvitse osata tehdä kampauksia pyöröharjan ja hiustenkuivaajan kanssa”, kertoo Forsstedt.

Forsstedt paljastaa salaisuuden, jonka avulla pitkienkin hiusten kiharat saa kestämään:

”Ilmakihartamisen jälkeen hiusosion voi kiepauttaa rullalle ja kiinnittää esimerkiksi pinnillä. Kun hius jäähtyy tähän muotoon, se jaksaa pitää kiharan kuohkeana ja joustavana pidempään. Näin kampaus ei lässähdä päivän aikana. Paksun ja raskaan hiuksen volyymin voi varmistaa laittamalla hiusten juureen papiljotit kiharruksen jälkeen. Ne ohjaavat hiusta viilentymään koholle, ja luovat upean pitkäkestoisen lopputuloksen”

Remingtonin PROluxe 4-in-1 Adjustable lainerauta tuotetiedot

Optiheat-teknologia, 24 h kestävä muotoilutulos*

Helppokäyttöinen säädettävän sauvaosan valitsin, jonka ansiosta 4 erilaista lainetyyliä

Innovatiivinen Grip Tech -keraaminen pinnoite

Digitaalinen lämpötilansäätö, 5 asetusta jopa 210 °C asti, PRO+ -asetus, joka säätää lämpötilan 185 °C:seen

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi 30 sekunnissa

Automaattinen virran turvakatkaisu 60 minuutin kuluttua

Takuu 5 vuotta + 1 lisävuosi rekisteröitymällä Remingtonin kotisivuilla

OVH 64,95€

RemingtonPROluxe You ilmakiharrin tuotetiedot:

Älykäs StyleAdapt-teknologia: Oppii, mukauttaa lämpötilan, muistaa henkilökohtaiset asetukset

Tehokas, 1000W

3 lisäosaa: Ovaali 50mm iso harjaosa, Pieni pyöreä harjaosa ja tyvikohottaja

Manuaalitoiminto- 3 Lämpötilaa/ nopeusasetusta

Viileäpuhallus

Cool Tip pitää ilmakihartimen kärjen viileänä käytön aikana

Takuu 5 vuotta + 1 lisävuosi rekisteröitymällä Remingtonin kotisivuilla

OVH: 79,95€

Lisätiedot ja tiedustelut: Mari Cadaut, Podiva Oy, mari.cadaut@podiva.fi, 040 5878053