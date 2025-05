Älä maksa turhasta valokuitusopimusta solmiessa

Nettiyhteydet hinnoitellaan nopeuden mukaan, joten lompakolle ystävällisintä on arvioida tarve käytön perusteella ja tarkastella, kuinka hyvin se riittää omassa digiarjessa. Esimerkiksi kahden aikuisen taloudessa 100–300 megan laajakaista voi olla riittävä, kunhan huomioi, että valokuituyhteyden ja mobiiliyhteyden nopeuksia ei voi verrata toisiinsa.

Siinä missä 300 megan mobiiliyhteydessä operaattori ilmoittaa sopimuksessa liittymän nopeuden vaihteluvälin skaalan, joka voi alhaisimmillaan olla vain joitakin megoja, valokuituyhteys on aina hyvin lähellä ilmoitettua maksiminopeutta.

Mobiililiittymän nopeuteen vaikuttavat esimerkiksi verkon muut käyttäjät ja käyttäjän sijainti tukiasemasta. Valokuituliittymä on luotettava, sillä sen nopeus ei vaihtele päivän ruuhkahuippujen tai naapurin netinkäytön aikana. Siksi valokuidussa laajakaistalle usein riittää pienempi nopeus.

– Videon striimaus tai Teams-palaverit kuluttavat luonnollisesti kaistaa, mutta vaikkapa sähköpostin ja pankkipalveluiden käyttö eivät vaadi suurta kaistanleveyttä. Kun puhutaan valokuidusta, ylinopea netti ei tuo tavalliselle netinkäyttäjälle hyötyä, vaan lähinnä rasittaa kukkaroa, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Varmista nettiliittymän kilpailutettavuus – tutustu ehtoihin ennen sopimuksen solmimista

Valokuituyhteyden rakentamiseen tilausajankohdasta valmiiksi vaikuttaa muun muassa asunnon sijainti, rakennettavan verkon laajuus, alueen aiempi verkko, vuodenaika tilaushetkellä, urakoitsijoiden aikataulutus sekä kunnan lupaprosessin kesto.

– Kuluttajan tulee olla tarkkana, milloin tekee sopimuksen valokuituun tarvittavasta nettiliittymästä. Laajakaistasopimusta ei kannata tehdä heti tilaushetkellä, vaan vasta sitten, kun kuitu on käyttövalmis. Sillä jos rakentamispäätöstä odottelee esimerkiksi vuoden ja rakentaminen kestää pari vuotta, voi olla sitoutunut määräaikaiseen liittymäsopimukseen kolmen vuoden takaisella korkealla hinnalla. Selvitysten mukaan liittymien hinnat ovat laskeneet vuosien aikana, Kaunisto avaa.

Valokuituyhteyttä hankkiessa kannattaa tarkistaa onko kyseessä avoin vai suljettu valokuituverkko. Vain avoimessa valokuituverkossa, jossa on useita eri palveluntarjoaja, on mahdollista kilpailuttaa nettiliittymän hinta.

Viisi vinkkiä valokuituyhteyden ostajalle:

1. Selvitä valokuituyhtiön lupaama toimitusaika ja sopimuksen sisältö, velvoitteet ja voimassaolo. Sopimusehdot vaihtelevat eri toimijoilla, ja esimerkiksi piharakentamisen jälkeiset ennallistamistyöt eivät välttämättä aina sisälly hintaan.

2. Pohdi taloutesi netinkäyttötarpeita nettiliittymän nopeutta valittaessa, jotta maksat vain tarpeenne mukaisesta netistä.

3. Tilaa nettiliittymä vasta sitten, kun valokuituyhteys on käyttövalmis. Näin varmistat, että maksat netistä markkinaehtoista hintaa etkä liian korkeaa.

4. Tarkista, sitoudutko valokuituyhteyttä hankkiessasi yhteen palveluntarjoajaan, vai onko sinulla mahdollisuus kilpailuttaa nettiliittymäsi nyt ja myöhemmin. Tämä on mahdollista, jos kotisi valokuituyhteys on osa avointa verkkoa.

5. Yhteyden vakaus on monesti keskeinen kriteeri talouksissa, joissa käyttäjiä on useita. Valokuituyhteys on varma valinta, sillä se pysyy nopeana kaikille käyttäjille, vaikka kaistaa käytettäisiin yhtä aikaa. Huolehdi kodin langattomasta sisäverkosta ja hanki esimerkiksi mesh-laitteet, jotta signaali kulkee huoneesta toiseen sujuvasti.