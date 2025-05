Kangasalla osallistutaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun mobiilipelin avulla

Kangasalan kaupunki luovuttaa Lemetyn alueelta 27 tonttia toukokuun tonttihakuun 30.4.2025 13:30:49 EEST | Tiedote

Lemetyn alueelta tulee tarjolle yhteensä 27 AO-tonttia kevään tonttihakuun, joka järjestetään 5.-21.5.2025. Tontit sijoittuvat Satulankaaren, Ravikujan ja Laukkakujan varrelle. Tontit soveltuvat omakotitalojen rakentamiseen, ja niiden pinta-alat vaihtelevat 528–631 m². Rakennusoikeudet ovat 120 + 30t – 180 + 30t k-m². Alueen infrastruktuuria rakennetaan parhaillaan, ja tonteille pääsee rakentamaan, kun se on valmistunut.Havainnekuva Lemetyn alueesta. Spiral One Oy Osa tonteista on ostettavissa heti tai kolmen vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen alkamisajankohdasta laskettuna. Tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella (340 €/kem²), ja vuosivuokra on 5 % tontin rakennusoikeuden arvosta. Tonttien vuokra-aika on 50 vuotta, ja tonttien vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Tontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan kaupungilta/kunnalta kymmenen viime vuoden kuluessa asemakaavatontin saaneille. Ehto ei koske jatkuvasta hausta saatuja tontteja. Hakijan tulee olla yksi tai use