Mistä espoolaisen hiilijalanjälki muodostuu? Uutta tietoa Espoon kulutuksen päästöistä

Espoo on asettanut tavoitteekseen saada kulutuksen päästöt laskuun. Kulutuksen päästölaskennassa lasketaan ruuan, tavaroiden ja palveluiden päästöt riippumatta siitä, missä ne on tuotettu. Näin mukaan saadaan esimerkiksi ulkomailta tuodun ruoan ja kaupunkilaisten lentomatkojen ilmastovaikutukset.

Espoon kulutuksen päästöt vuonna 2024 asukasta kohden olivat 8,35 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. ”Selvitimme kulutuksen päästöt Espoossa nyt kolmatta kertaa, ja uusimmassa laskennassa ne olivat matalammat kuin vielä koskaan aikaisemmin. Energiankulutuksen päästöt ovat tasaisessa laskussa, ja myös henkilöautoliikenteen päästöt ovat laskeneet. Merkittävin muutos vuosien 2022 ja 2024 välillä on kuitenkin rakentamisen päästöjen väheneminen, mikä johtuu uudisrakentamisen määrän vähentymisestä. Tavaroiden ja palveluiden päästöt sen sijaan ovat kasvaneet, mikä johtuu osin tarkentuneesta laskentamallista. Uusimman laskennan ansiosta saamme entistä tarkemman kuvan kulutuksen ilmastovaikutuksista Espoossa,” kertoo hankkeeseen osallistunut ilmastotyön erityisasiantuntija Mia Johansson Espoon kaupungilta.

Espoon kulutusperusteisten päästöjen kehitys vuosina 2020-2024. Vuonna 2024 Espoon kulutuksen päästöt laskivat aiempiin laskentavuosiin verrattuna.

Kuntien kulutusperusteiset päästöt laskettiin Sitowisen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa Kulma-hankkeessa. Päästöjen laskentamallia on kehitetty jokaisella laskentakierroksella, jotta sen avulla päästäisiin entistä tarkempiin tuloksiin. Hankkeeseen osallistui tänä vuonna 22 kuntaa.

Miksi kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä seurataan?

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi henkeä kohti laskettujen päästöjen tulisi olla 2,5 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2030 mennessä ja laskea 0,7 tonniin vuoteen 2050 mennessä. Kulma-laskentaan osallistuneiden kuntien päästöt vaihtelivat asukasta kohden 7,1 tonnista 9,9 tonniin vuonna 2024. Kestävän tason saavuttamiseen on siis vielä matkaa.

Espoo on edelläkävijä kulutusperusteisten päästöjen mittaamisessa Suomessa ja Euroopassa. Espoo on osallistunut vuodesta 2020 asti Sitowise Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamaan Kulma-laskentaan, jossa seurataan kulutuksen päästöjä kunnissa. Tavoitteena on auttaa Espoota kohdistamaan toimet tehokkaasti, jotta myös kulutuksesta aiheutuvat päästöt saadaan laskuun.

Kaupungit voivat vaikuttaa merkittävästi kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Espoo on tehnyt pitkäjänteistä työtä erityisesti energiankulutuksen ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mikä heijastuu myös kulutuksen päästöihin. Lämmityksen ja sähköntuotannon päästöjä on vähennetty Espoossa viime vuosina merkittävästi. Samalla kaupunki on investoinut Länsimetroon, Raide-Jokeriin sekä nyt rakenteilla olevaan kaupunkirataan.

Espoon hiilineutraaliustavoitteena on vähentää kaupungin alueella syntyviä päästöjä 80 prosenttia 2030 mennessä. Kulutuksen päästötietojen kehitys auttaa tarjoamaan laajemman tietopohjan kaupungin, yritysten, muiden alueen toimijoiden ja asukkaiden toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä. Alueelliset ja kulutuksen päästöjen laskentamallit eivät ole vaihtoehtoisia vaan täydentävät toisiaan.

