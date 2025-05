”Yli 500 huikean pätevää digiosaajanaista löytyisi hallituksiin heti” – Ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry haluaa päivittää yritysten hallitukset nykypäivään

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 20.5. klo 10.15

Software Finlandin ja Hallituspartnerit Helsingin yhteistyö käynnistyi konkreettisesti tänään 20.5. Helsingin musiikkitalossa järjestetyssä Hallitusareena-tapahtumassa, jossa hallitusammattilaiset ja liike-elämän johto kokoontuivat keskustelemaan hallitustyöstä ja sen kehittämisestä.

SF:n tavoitteena yli 1000 asiantuntijanaisen pooli

"Monimuotoisuus voi tutkimusten mukaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta", toteaa Roiha.

"SF:n johtajanaisten Johtoryhmä-klubi tarjoaa jo nyt yli 200 osaajaa ja kokonaisuudessaan verkostostamme löytyy yli 500 digiosaajanaista. Tavoitteenamme on laajentaa poolia yli tuhanteen asiantuntijaan."

Hallituspartnerit Helsinki ry:n hallituksen puheenjohtaja Sirpa Manner painottaa, että Hallituspartnerit haluaa olla mukana kehittämässä monimuotoisuutta suomalaisissa hallituksissa.

"Perustavoitteemme on ennallaan: Hallituspartnerit-verkostomme auttaa löytämään monipuolisia osaajia hallituksiin ja tukee ammattimaisen hallitustyön kehittämistä erityisesti pk-yrityksissä. Meillä on partnerikunnassamme vahvoja digiammattilaisia ja yhteistyön myötä voimme parantaa entisestään digikyvykkyyksiämme ja tukea näin hallitustyön kehittämistä."

SF:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha haluaa päivittää suomalaisten yritysten hallitukset nykypäivään.

”Haluamme parantaa yritysten kilpailukykyä. Eikä kyse ole uskonasiasta: Kovin mahdollinen tutkimustieto mm. McKinseyltä kertoo entistäkin voimakkaammin diversiteetin hyödyistä yrityksille: Kokonaisvaltainen kasvu, suurempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tyytyväisemmät työntekijät”, listaa Roiha perusteita avaukselle.

Roiha korostaa, että lähtötilanteessa on todella paljon parannettavaa.

”Yritysten hallituspaikat ovat todella miesvaltaisia. ICT-alalla naisten osuus hallituspaikoista on valitettavasti jopa laskenut muutamassa vuodessa 20:stä prosentista 14 prosenttiin. Tämä heijastaa ylipäänsä työn eriytymistä sukupuolen mukaan niin toimialojen välillä kuin yritysten sisälläkin. Esimerkiksi ohjelmistoalalla on totuttu ajattelemaan, ettei sukupuolella ole väliä, mutta hallituspaikkojen nykyjakauma kertoo, että sukupuolineutraalius on vain näennäistä. Diversiteetin hyödyt parempien tuotteiden ja palvelujen muodossa jäävät siis suurelta osin käyttämättä”, sanoo Roiha ja jatkaa:

”Naisten saaminen nykyistä laajemmassa mitassa hallituksiin kasvattaa diversiteettiä ja on selvä parannus hallitusten nykytilaan – tämä on tärkeä askel. Kyseessä on siis diversiteetin kannalta vähintäänkin hyvä alku, mutta vaatii toki vielä paljon muutakin työtä, jotta eri taustoista tulevia ihmisiä saadaan laajemminkin mukaan hallituksiin.”

Tähtäimessä mahdollisimman konkreettinen apu yrityksille

”Voimme luvata nimitysvaliokunnille, että loistavan päteviä digiosaajanaisia on tarjolla. Kaikkien menestyvien yritysten pitää rakentaa ja hyödyntää omat digitaaliset kilpailuetunsa, joten hallituksiinkin pitää toimialasta riippumatta saada digiosaamista. Diversiteetin kasvun myötä hyödyt sitten vain lisääntyvät”, argumentoi Roiha.

Hallituspartnereissa yhteistyön kehittämisestä vastaa Hallituspartnerit Helsinki ry:n Partneri Mikko Koljonen. Koljosella on vahva osaaminen liiketoiminnan kehittämisestä ja mittava kokemus digitalisaatiosta niin pk- kuin suuryrityksistä. Koljonen muistuttaa, että yhdistyksen jäsenistä enemmistö on jo nyt naisia.

”Yhteistyömme hyödyt ovat ilmeiset, silä nykypäivänä jokainen yritys on digitaalinen ja siksi digiosaamista tarvitaan myös hallituksiin. Esimerkiksi tekoäly, kyber-uhat, tiedolla johtaminen ja digitaalinen asiakaskokemus ovat päivänpolttavia aiheita kaikissa yrityksissä ja juuri siksi riittävä digiosaaminen myös hallituksissa on ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamisessa. Yhteistyö Software Finlandin kanssa vahvistaa Hallituspartnereiden kykyä vastata näihin yrityksille yhä keskeisempiin haasteisiin”, taustoittaa Koljonen.

Lisätiedot

Sirpa Manner, Hallituspartnerit Helsinki ry, puheenjohtaja, 0400 615 640, sirpa.manner@hallituspartnerit.fi

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi

Mikko Koljonen, Hallituspartnerit Helsinki ry, Partneri, 050 36 28 218, mikko.koljonen@ol-idea.com

Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki ry:n missiona on auttaa pk-yrityksiä menestymään ammattimaista hallitustyötä kehittämällä. Voittoa tavoittelematon yhdistyksemme on osa koko Suomen kattavaa Hallituspartnerit verkostoa, johon kuuluu yli 1500 hallitusammattilaista.