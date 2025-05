Loton jättipotti jakautui kolmelle – ”Nyt pystyn auttamaan vielä enemmän muita”

Yksi kolmesta päävoitosta osui kahdeksan osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut Pirkkalassa asuva nettipelaaja. Porukan jäsenet asuvat Pirkanmaalla ja ovat työkavereita keskenään.

- Sunnuntaiaamuisin normaalisti aina katson, että mitä voittoja tai menetyksiä on tullut, niin sieltä tämänkin nyt huomasin. En heti tajunnut asiaa, kun luulin että tämä summa jaetaan vielä kahdeksaan osaan. Kaveri sitten soitti, että oli viime yönä lukenut Iltalehdestä, että Pirkkalaan napsahti ja siitä se sitten läksi selkiämään, porukan vetäjänä toiminut mies kertaa voiton paljastumista.

Reilun 3,8 miljoonan päävoitosta jokaiselle osuudelle tuli voitoksi noin 480 000 euroa.

- 30 vuotta tätä on yritetty samalla rivillä. Porukat on vaihtuneet, mutta rivi on säilynyt samana, naurahtaa porukan vetäjä.

Ouluun osunut päävoitto vei yöunet

Niin ikään 3,8 miljoonaa napannut oululainen nainen oli Veikkauksen onnittelusoiton tavoittaessa jo tietoinen voitostaan.

- En ymmärrä tätä ollenkaan, enkä osaa sanoa oikein mitään. Olen tuijottanut eilisillasta lähtien sitä riviä ja siellä lukee, että mulla on seitsemän oikein. Hyvin epätodellinen olo on, enkä meinaa tätä uskoa ollenkaan. Otin kuvakaappauksen sovelluksesta ja koko yön katsoin sitä kuvaa, nainen kertoo äänessään hämmennystä ja naurua.

Sunnuntaiaamuna ei univelka kuitenkaan haitannut.

- Yöunet menivät, mutta aamulla lähdin töihin, sillä töihinhän on kuitenkin mentävä, nainen jatkaa.

Ouluun osunut voitto tuli täysin sattumanvaraisilla numeroilla.

- Otan joka kerta vain yhden rivin Lottoa, Eurojackpottia tai Vikinglottoa ja annan koneen arpoa ihan random numerot.

Potin jakautuminen kolmeen osaan ei tuoretta lottomiljonääriä harmittanut.

- On se onni, että voitto meni useammalle ihmiselle.

Samaa linjaa voittaja aikoo jatkaa omien voittorahojensa kanssa.

- Ajattelen niin, että kun tuollaisen summan saa, niin haluan siitä jakaa myös muille. Ei se ole onni, että yksin tuollaisen rahan saa ja pitäisi sen vain itsellään. Kyllä tästä osa menee hyväntekeväisyyteen ja lähipiirille, nainen kertoo.

- Onnittelut myös muille voittajille ja sellaisia terveisiä, että toivottavasti sielläkin voitot tuovat hyvää ja iloa monille ihmisille ja rahaa jaetaan muillekin, toteaa nainen lämpimään sävyyn puhelun päätteeksi.

”Siilinjärvellä on jonkinlainen tuuri”

Yksi päävoitoista meni Siilinjärvelle, joka on poikkeuksellisen onnekas kunta ennätyksellisten rahapelivoittojen suhteen. Eurojackpotin kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto meni Siilinjärvelle vuonna 2019. Myös Loton ennätyspotti 15,8 miljoonaa pelattiin Siilinjärvellä vuonna 2022.

- Kiitos onnitteluista. Voin sanoa, että tämä oli melkoinen yllätys. Ihan tässä herkistyy, sanoo paikkakuntalainen mies suurta tunnetta äänessään.

- Puoliso aina sanoo, että toivottavasti joku nettipelaaja Siilinjärveltä voittaa. Minä vastasin taas, että menen Veikkauksen sivuilta kuittaamaan, ettei ole voittoja. Siellä sitten ihmettelin, että täällä on kuusi riviä, että missä se yksi rivi on. Selasin sitten alaspäin, että mikä tuo summa on, kun on niin paljon numeroita. Sanoin ääneen, että ei voi olla totta ja puolisokin jo kysyi, että mikä on hätänä, joten pyysin häntäkin katsomaan.

- Mäkö oon voittanut Lotossa? Mä oon voittanut Lotossa! Lottovoitto, kuulostaapas muuten hyvältä, puhelias voittaja kertaa iloista yllätyksen hetkeään.

Voittajille tyypilliseen tapaan päällimmäinen tunne oli epäusko.

- Sitä kun on venyttänyt penniä ja sitten tulee tämmöinen. Edelleen on jalat maassa, mutta kyllä vaan hämmentynyt ja epäuskoinen olo on, kertoo voittaja.

- Ihan millaisen summan vaan olisin toki ottanut. Ihan hyvää elämää tässä olen elänyt ja auttanut muita ennenkin, mutta nyt pystyn auttamaan vielä enemmän muita.

Tuore lottomiljonääri kertoo, että ei ollut mukana vuoden 2019 Eurojackpot-porukassa.

- Minä en siinä ollut, mutta tiedän kyllä ihmisiä, jotka olivat mukana. Siilinjärvellä on jonkinlainen tuuri.

3,8 miljoonan voitto tuli perintörivillä, joka on ollut pelissä mukana Loton ensimmäisestä arvonnasta vuodesta 1971 lähtien.

- Tämä voittorivi oli isävainaan rivi. Sillä on pelattu Loton alusta lähtien. Mukana oli myös äidiltä peritty rivi ja sitten siellä on lempparinumeroita, syntymäpäiviä ja sellaisia. Ja näitä rivejä pidän edelleen pelissä, voittaja kertoo.

Voittorahojen käytölle on olemassa jo suunnitelma.

- Kyllä se juttu on se, että nyt pystyn auttamaan vielä enemmän muita. Se on minulle ja puolisolleni tärkeää, että autetaan muita.

Siilinjärveläisellä voittajalla on myös muille kierroksen voittajille oivallisia terveisiä

- Sellaiset terveiset, että nauttikaa tulevaisuudesta, mutta pitäkää jalat maassa. Ei kannata lähteä hulluttelemaan, mutta pitää nauttia tulevaisuudesta ja niistä mahdollisuuksista, joita tämäkin voitto antaa.

- Lämpimät onnittelut vielä kierroksen kaikille päävoittajille. Kateuden sanotaan usein olevan suomalainen kansantauti, mutta näin ei tosiaan ollut tämän lottokierroksen voittajien kohdalla. Onnittelupuheluissa välittyi vilpitön ilo ja onni siitä, että voitto jakautui useammalle ihmiselle mahdollistamaan haaveita. Samaten muiden auttaminen ja hyväntekeväisyys nousivat vahvasti esille, kun keskustelimme voittajien kanssa voittorahojen käyttökohteista. Tämä on aina ilahduttavaa kuulla, että voitot tuovat iloa monille, kertoo onnittelupuheluita voittajille soittanut Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.