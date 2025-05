Lapti aloittaa kierrätyskauppakeskuksen ja uuden lajitteluaseman rakentamisen kesäkuussa Kuopion Matkuksen yhteyteen

Kokonaisuus sisältää uudelleenkäyttöön keskittyvän kauppakeskuksen, jota operoi Elävä Säätiö, sekä materiaalin lajitteluaseman, jota operoi Jätekukko Oy. Ingka Centres Kuopio Oy on rakennuttaja ja vuokranantaja molemmille osapuolille. Ingka Centres on samaa konsernia IKEA-tavaratalojen kanssa.

Kauppakeskus on kooltaan 6 000 m2 ja lajitteluasema noin 6 000 m2. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Urakoitsija Lapti aloittaa rakennustyöt suunnitelmien mukaan kesäkuussa. Toimipiste on tarkoitus avata loppukesällä 2026.

– Olemme yhteistyössä kehittäneet ainutlaatuisen ja esimerkillisen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön keskittyvän kokonaisuuden. Ympäristövastuullisuus näkyy myös tulevassa rakennuksessa vahvasti. Kokonaisuus toteutetaan BREAAM Excellent -ympäristösertifikaatin kriteeristön mukaisesti. Tämä näkyy muun muassa A-energialuokkana ja maalämmön hyödyntämisenä, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.

Uusi ja innovatiivinen kierrätystavaroiden uudelleenkäytön ekosysteemi

Kyseessä on täysin uusi ja innovatiivinen kierrätystavaroiden uudelleenkäytön ekosysteemi. Klusterin myötä uusmateriaalina ja energiana aiemmin hyödynnetyt materiaalit uudelleenkäytetään entistä paremmin.

– Hanke on merkittävä osoitus arvomaailmastamme. Olemme työstäneet hanketta yhdessä monen muun toimijan kanssa tällä alueella ja vastaanotto on ollut erittäin innostunutta, kertoo kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

– On upeaa olla tekemässä projektin kautta todellista uudelleenkäytön vallankumousta ja näyttää koko Suomeen ja Eurooppaan vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen esimerkkiä, sanoo Elävä Säätiön toimitusjohtaja Erno Kääriäinen. – Elävä Säätiön perustehtävänä on tukea työllistymistä ja siihen Matkuksen kierrätyskauppakeskus ja koko Elävä kauppa -ketju tarjoavat jatkossakin monipuolisia työ- ja opiskelumahdollisuuksia, iloitsee Kääriäinen.

Jätekukolle sijoittuminen Matkukseen tuo lajitteluaseman hyvin saavutettavaan paikkaan. – Yhteistyö Elävän Säätiön kanssa palvelee nimenomaan uudelleenkäytön tehostamista, lisäksi uusi lajitteluasema tulee olemaan katettu ja hyödyntää modernia tekniikkaa, kertoo Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen.

Kuopion kaupunki on tyytyväinen uudenlaisen toiminnan avaamiin mahdollisuuksiin. – Kaupungilla on vuosittain useita purkukohteita ja tiiviillä yhteistyöllä pystytään hyödyntämään kierrätykseen eri materiaaleja näistä kohteista, kertoo elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen. – Kaupungin tavoitteena on kehittää myös kiertotalouden yritysverkostoja ja tämä Matkuksen avaus on erinomainen askel tällä tiellä, kommentoi Pitkänen.