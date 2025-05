Embargo 25.5. klo 13.15: Vuoden maailmanparantajaksi on valittu Laki särmään -kampanja, joka ajaa tiukempaa asekaupan sääntelyä

Julkaisuvapaa sunnuntaina 25.5. klo 13.15.



Vuoden maailmanparantajaksi on valittu Laki särmään -kampanja.

Sen tavoitteena on, että Suomen puolustushankinnoissa huomioitaisiin jatkossa kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteet. Näin tehdään jo aseviennin mutta ei asehankintojen kohdalla.

Kampanjan lanseeraama kansalaisaloite sai keväällä 2025 kokoon eduskuntakäsittelyyn vaadittavat yli 50 000 allekirjoitusta, yhteensä yli 56 000.

Toteutuessaan lakimuutos voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei Suomi enää hankkisi aseita maista, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten sotarikoksiin tai kansanmurhaan.

”Laki särmään -kampanjan vapaaehtoisista koostuvalle työryhmälle tämä tunnustus on todella suuri kunnia ja ilo. Suomen valtio on lähes 20 kuukauden ajan väistellyt vastuutaan puuttua palestiinalaisten kansanmurhaan. Kansalaisaloite on konkreettinen demokraattinen työkalu, jonka avulla yli 56 000 suomalaista ajaa Suomea lopettamaan asekaupan Israelin kanssa”, sanoo Laki särmään -kampanjan tiedottaja Jenna Jauhiainen.

Palkinnon myönsi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo. Kuka tahansa saattoi ehdottaa palkittavia henkilöitä 4.5.2025 asti. Ehdotuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 58.

”Laki särmään -verkosto näyttää meille, että rauhaa ei voi saavuttaa aseilla eikä oikeudenmukaisuutta vaikenemalla. Tämä ryhmä uskaltaa haastaa hallituksen politiikkaa. Sen jäsenet ovat laittaneet itsensä likoon viestillään: lopetetaan asekauppa kaikkien niiden kanssa, jotka osallistuvat kansanmurhaan”, toteaa palkintotuomaristo perusteluissaan.

Tuomaristoon kuuluivat Suomen NMKY:n nuorten rauhanpalkinnon viime vuonna saanut valokuvaaja Karun Verma, rauhankasvattaja Hanna Niittymäki ja viime vuonna Maailmanparantaja-kilpailussa kunniamaininnan saanut varhaiskasvattaja Paco Diopp. Tuomariston puheenjohtaja oli Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.

Palkinto myönnettiin nyt viidettä kertaa. Palkinnon painopisteenä oli tänä vuonna rauha. Palkittavan tuli olla henkilö tai toimija, joka on pyrkinyt edistämään rauhaa Suomessa tai muualla maailmassa. Palkinnon arvo on 1 000 euroa.

