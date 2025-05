VTT Jenni Haukio Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n puheenjohtajaksi

Kutsu tiedotustilaisuuteen & tiedote: Sodan ja rauhan keskus Muistin uudistuneissa näyttelyissä sodan historia keskustelee nykypäivän kanssa 25.4.2025 10:00:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen Sodan ja rauhan keskus Muistiin pe 25.4.2025 klo 10.00 Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli Sodan ja rauhan keskus Muistin uudistunut päänäyttely Poikkeustila 2.0 avautuu yleisölle 26.4.2025. Kyseessä on osauudistus, jossa osa aiemmista näyttelykohteista on vaihdettu kokonaan ja osa on saanut uusia sisältöjä. Myös täysin uusia näyttelytiloja avataan. Näkökulmana on edelleen suomalainen sodan kokemushistoria, mutta muuttunut maailmantilanne heijastuu uudistuksen sisältöihin.