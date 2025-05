Vuoden keuhkohoitajaksi on valittu Sanna Olkkonen

Sanna Olkkosella on yli kymmenen vuoden kokemus keuhkohoitajan työstä, ja hän on valmistunut keuhkosairauksien asiantuntijahoitajaksi 2021 sekä saanut hoitotyön opettajan pätevyyden 2024. Valinta kriteereissä painoivat hänen vahva kliininen osaamisensa, potilaslähtöinen työote sekä hänen aktiivinen roolinsa hoitotyön kehittämisessä. Olkkonen tunnetaan itsenäisenä ja asiantuntevana hoitajana, joka tunnistaa keuhkosairaudet ajoissa ja tarttuu haasteisiin ennakoivasti. Hänellä on poikkeuksellinen kyky kohdata potilaat yksilöllisesti, ja hänen ansiostaan monet potilaat ovat saaneet sairautensa tasapainoon ja heidän elämälaatunsa on parantunut.

Sanna on aktiivinen myös kehittämistyössä ja hänen aloitteestaan Palokan terveysasemalla on käynnistetty keuhkopotilaiden PEF ryhmät ja parannettu hoitoprosesseja. Hän toimii työyhteisössään arvostettuna asiantuntijana, jonka osaamista konsultoivat niin kollegat kuin lääkärit. Hänen konsultaatioitaan pidetään selkeinä, asiantuntevina ja pohdiskelevina. Myös potilaspalautteet ovat hyviä. Niissä korostu Sannan ammattitaito sekä korkealuokkainen potilasohjaus.

Koen työssäni erittäin tärkeäksi hyvän yhteistyön potilaan kanssa. Keuhkopotilaiden hoito perusterveydenhuollon vastaanotolla edellyttää monipuolista osaamista mm. keuhkosairauksista, lääkehoidosta ja omahoidon tukemisesta. Lähijohdon tuki ja hyvä yhteistyö lääkäreiden ja kollegojen kanssa on tärkeää, sillä ne luovat mahdollisuudet hoitajan osaamisen hyödyntämiselle työyhteisössä, Sanna Olkkonen toteaa.

Palokan terveysasemalla Sannan saamasta tunnustuksesta ollaan erittäin iloisia.

Sanna on tunnustuksensa ansainnut. Hän ei tyydy vallitseviin käytäntöihin, vaan on aktiivisesti mukana kehittämässä keuhkopotilaan hoitotyötä. Hänen panoksensa koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä vaikuttaa laajasti koko työyhteisöön, kertoo osastonhoitaja Tuula Jaakkola.

Muutamia muita Sanna kollegoilta saatuja kommentteja:

“Sanna jakaa tietouttaan pyyteettömästi ja saa muut innostumaan aiheesta.”

“Sannan kliininen osaaminen on poikkeuksellista – hän tunnistaa keuhkokuumeen jo kuuntelemalla potilasta.”

“Luotan Sannan arvioon keuhkopotilaasta enemmän kuin omaani.”

“Keuhkopotilaat ovat meillä parhaiten hoidettu ryhmä – jos vain Sannan vastaanotolla ovat käyneet.”

Lue lisää Filhan sivuilta: https://www.filha.fi/vuoden-keuhkohoitajaksi-on-valittu-sanna-olkkonen/