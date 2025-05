Tuottajalle kiitos -stipendi kuudelle viljainnovaatiolle

Tuottajalle kiitos -stipendi on alan merkittävin innovaatiojärjestelmä, joka tuottaa uusia ideoita, innovaatioita ja kokeiluja, joista on myös syntynyt alalle uusia toimintatapoja.

– Monissa hakemuksissa on hyvin mietitty, miten kokeiluja käytännössä tehdään ja erityisesti, miten tuloksia jaetaan muiden viljelijöiden kesken, sanoo yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.



– Tuottajalle kiitos -stipendihaun kautta saamme kiinnostavan katsauksen viljelijöille ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin sekä niihin kehitettyihin uudenlaisiin ratkaisuihin. Stipendien avulla voimme tarjota konkreettista tukea noiden ratkaisujen toteuttamiseen ja sitä kautta rakentaa yhdessä parempaa tulevaisuutta kotimaiselle viljelylle ja ruualle, toteaa Vaasan Oy:n liiketoimintajohtaja Minna Cousins.



Tuottajalle kiitos -yhteistyöllä tukea alkutuotantoon



Tuottajalle kiitos -yhteistyön tarkoituksena on jakaa rahallista tukea ruokaketjun alkupäähän mahdollisimman suoraan ja hyödyllisellä tavalla. K-ruokakauppojen valikoimaan ovat jo vuodesta 2015 lähtien kuuluneet Tuottajalle kiitos -tuotteet, joiden myyntihinnasta osa tuloutetaan suoraan alkutuottajille.



- Arjen valinnoilla jokainen meistä voi tukea suomalaista ruoantuotantoa ja olla mukana varmistamassa, että kotimaista ruokaa on saatavilla myös tulevaisuudessa. Tuoreen kyselytutkimuksemme mukaan kotimaisen tuotannon tukeminen on yhä tärkeämpää asiakkaillemme – peräti 79 prosenttia kertoo ostavansa suomalaisia tuotteita tukeakseen kotimaista tuotantoa, K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi kertoo. (Kyselytutkimus toteutettiin K-ryhmän asiakasyhteisö K-Kylässä huhtikuussa 2025. N=808.)

Tuottajalle kiitos -stipendin saa vuonna 2025 kuusi viljelijää



Risto Tupi, Harjavalta, 6 000 €

Säätösalaojitus- ja altakastelumenetelmien kehittäminen ja tutkiminen kaistakokeilla peltojen sääriskien minimoimiseksi



Janne Rouhiainen, Kouvola, 6 000 €

Monipuolisten ravinnelähteiden mm. biokaasulaitoksen mädätejäänteen käyttömenetelmien kehittäminen kasvinviljelyssä



Aki Laaksonen, Mynämäki, 6 000 €

Ravinnekuitujen vaikutusten todentaminen pellon ominaisuuksiin ja satomääriin koetoiminnalla



Teemu Junttila, Sastamala, 10 000 €

Syysvehnälajikkeiden ja kerääjäkasvien lajikeseosten kokeilut ja menetelmien kehittäminen



Ilmari Hunsa, Nousiainen, 6 000 €

Kaistamuokkausteknologian kehittäminen Suomen olosuhteisiin



Timo Erkkilä, Lapua, 6 000 €

Toimivan, energiatehokkaan ja peltomaata suojelevan kerääjäkasvien kylvötavan kehittäminen syysviljoille uudella teknologialla.

Yksi stipendinsaajista on viljelijä Janne Rouhiainen Kouvolasta. Hänen hakemuksessaan keskitytään kiertotalouden ja kasvinviljelyn yhdistämiseen.



- Stipendi kannustaa kokeilemaan lisää uusia menetelmiä ja lannoitevaihtoehtoja ja tuo myös mahdollisuuden jakaa kokemuksia viljelijöille ja alan sidosryhmille. Tulevaisuudessa näen kannattavan maatalouden yhtenä isona tekijänä, että osataan hyödyntää erilaisia ravinnelähteitä, yhdistää niitä kestäviin viljelymenetelmiin ja hallita ravinteiden säilymistä pellossa. Orgaanisilla ravinteilla pystytään merkittävästi parantamaan pellon rakennetta ja kasvukuntoa, kiteyttää Janne Rouhiainen.



Lisätietoja:

Minna Cousins, liiketoimintajohtaja, Vaasan Oy

p. 040 553 4949 tai minna.cousins@vaasan.com



Harri Hovi, päivittäistavaratoimialan tavarakaupan johtaja, Kesko

p. 050 383 7584 tai harri.hovi@kesko.fi



Suvi Anttila, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto

p. 040 560 8551 tai suvi.anttila@proagria.fi

Vaasan Oy

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 520 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan.



Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä neljässä leipomossa eri puolilla maata, rikkaan suomalaisen leipäkulttuurin edistämiseksi. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat ja Vaasan Kauratyynyt.



Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. vaasan.fi



K-ryhmä

Meitä on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa noin 45 000 koolaista, joista kullakin on omat kykynsä, tyylinsä ja syynsä pistää parastaan joka päivä. Teemme kimpassa hommia päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Meitä koolaisia yhdistää ehta tekemisen meininki. Uskomme kauppaan ja kauppiuuden vahvaan henkeen yritteliään ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalkana. Yhdessä tuumin ja asiakas mielessä me teemme parempaa kauppaa, ihan joka päivä. – LET’S K! www.kesko.fi



ProAgria

Me proagrialaiset olemme maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan asiantuntijoita. Meitä pitää koossa verkostomme voima ja puskee eteenpäin jano hallita uusin tieto. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta käytössäsi on uusin tieto ja parhaat työvälineet.

Päätavoitteemme on tuoda ratkaisuja joskus nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Toisinaan tarvitaan nopeaa reagointia, mutta haluamme myös muistuttaa, että jokainen yritys tarvitsee toiminnan kehittämiseksi strategiaa pitkällä tähtäimellä.



Kattavassa verkostossamme meitä proagrialaisia on 650 ja toimimme kaikkialla Suomessa paikan päällä ja etänä. Kiinnepisteemme ovat kahdeksan ProAgria-keskusta ja Liitto.

Rakennetaan yhdessä maatalouden ja maaseudun valoisaa tulevaisuutta. Siihen tarvitaan meidän kaikkien tahtoa, osaamista ja asiantuntemusta sekä luotettavaa kumppanuutta, edelläkävijyyttä ja ratkaisuja. #onnistummeyhdessä, proagria.fi