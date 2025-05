Hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat: Hyvinvointialueiden tulevaisuus rakennetaan luottamukselle

OmaKeusote-mobiilisovellus vastaanotettu hyvin arvosanoin 13.5.2025 09:44:47 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) maaliskuun alussa julkaisema OmaKeusote-mobiilisovellus on otettu hyvin vastaan: sovelluksella on jo liki 8000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja palaute on ollut pääasiassa kiittävää.