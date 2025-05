Uusi Legalbuddy-lakipalvelualusta yrityksille on avattu

Ruotsalainen Legalbuddy ja suomalainen Administer lanseeraavat yhteistyössä digitaalisen lakipalvelualustan Suomen markkinoille. Alusta tarjoaa yrityksille helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita juridisia palveluita, joissa yhdistyvät valmiit asiakirjapohjat, digitaalinen sopimushallinta, lakineuvonta sekä henkilökohtainen juridinen tuki.

Legalbuddy yhdistää älykkään teknologian ja Administerin lakipalvelujen asiantuntijoiden neuvonnan, ja tekee lakipalveluista helposti saatavilla olevia kaiken kokoisille yrityksille. Alustan tavoitteena on tarjota yrityksille tehokas ja moderni tapa hallita oikeudellisia tarpeita.

Uusi toimintamalli helpottaa yritysten juridista arkea

”Tiedämme, että korkealaatuiseen liikejuridiikkaan liittyvät neuvontapalvelut ovat monille yrityksille liian vaikeasti saavutettavissa. Juridinen ala ei tarjoa riittävän älykkäitä teknisiä ratkaisuja, jotka auttaisivat yrityksiä hyödyntämään lakipalveluita fiksulla ja kustannustehokkaalla tavalla, mikä on keskeinen tekijä kasvua hakeville yrityksille. Kaiken kokoiset yritykset tarvitsisivat oman Legalbuddyn”, sanoo Legalbuddyn toimitusjohtaja Jonas Blomqvist.

”Tarjoamme lakipalveluita toimintamallilla, joka on täysin vastakohta useimmille muille lakipalveluntarjoajille. Sen sijaan, että veloittaisimme tiedosta kalliilla tuntihinnoilla, jaamme asiantuntemuksemme jatkuvasti digitaalisessa muodossa ja kaikkien saataville. Verkkosivuiltamme löydät neuvontaa, juridisia Q&A-osioita ja älykkäitä tee-se-itse-sopimuksia täysin maksutta”, kiteyttää Administer lakipalvelujen Head of Legal and Compliance Rauli Viippola.

Legalbuddy Plus tarjoaa kattavan ratkaisun yrityksille

Yrityksille, joilla on jatkuva tarve sekä juridiselle neuvonnalle että sopimusten hallinnalle, Legalbuddy tarjoaa Legalbuddy Plus -palvelun. Palvelu kattaa koko sopimusprosessin aina sopimusten laatimisesta sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin.

"Yhdistämällä älykkäät digitaaliset ratkaisut ja henkilökohtaisen neuvonnan toimimme kuin yrityksesi oma sisäinen lakitoiminto. Palvelumme on helppo, kustannustehokas ja aina saatavilla", Viippola jatkaa.

Legalbuddy-palvelu on nyt avattu – tutustu ja ota käyttöön!

Legalbuddy on palvellut asiakkaita Ruotsissa vuodesta 2021 alkaen. Nyt tämä uusi lakipalvelualusta on saatavilla myös Suomessa. Tutustu palveluun ja testaa palvelua ilmaiseksi osoitteessa www.legalbuddy.fi

Lisätietoja:

Rauli Viippola

Head of Legal and Compliance

Administer Lakipalvelut

+358 40 593 8952

rauli.viippola@administer.fi

Legalbuddy on digitaalinen palvelualusta, joka tarjoaa yrityksille helppokäyttöistä ja kustannustehokasta oikeudellista neuvontaa ja sopimusten hallintaa. Yhdistämällä älykkäät teknologiset ratkaisut ja henkilökohtaisen asiantuntemuksen Legalbuddy toimii kuin yrityksen oma sisäinen lakiosasto. Palvelu sisältää ilmaista oikeudellista Q&A-sisältöä, tee-se-itse-sopimusmalleja sekä maksullisen Legalbuddy Plus -palvelun, joka kattaa sopimusten luomisen, sähköisen allekirjoituksen ja säilytyksen. Tavoitteenamme on tehdä juridisista palveluista saavutettavia ja yksinkertaisia kaikenkokoisille yrityksille.