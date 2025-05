SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen velkalaiva ajoi karille, SDP mukana välikysymyksessä

- Orpon ja Purran hallitus lupasi lopettaa Suomen velkaantumisen ja luoda 100 000 uutta työllistä. Velkatavoitteen nimissä hallitus on murentanut suomalaisten yhteisiä julkisia palveluita. Näitä hyvinvointivaltiota rapauttavia toimia on perusteltu velanoton lopettamisella, mutta toisin on käynyt: hallitus on jo nyt ottamassa kahden ensimmäisen vuotensa aikana yli 25 miljardia euroa lisävelkaa ja samaan aikaan työpaikkoja on menetetty lähes 50 000.

Hallituksen harjoittama talouspolitiikka ei ole tuottanut tulosta. Suunnan korjaamisen sijaan hallitus päätti kevään kehysriihessä kasvattaa Suomen velkaantumista, vaikka esimerkiksi kokoomus kampanjoi eduskuntavaaleissa näkyvästi velkaantumisen taittamisen puolesta. Hallitus on nyt siis pettänyt keskeisimmän lupauksensa.

- Puoliväliriihessä hallitus hylkäsi lopullisesti tavoitteensa velkaantumisen taittamisesta. Yhtäkkiä Suomella on varaa miljardiluokan veronalennukseen, jonka suurimmat hyötyjät ovat ministerien tuloluokkaan kuuluvat. Kaiken lisäksi hallitus tekee veronalennusten rahoittamiseksi miljardin suuruisen loven valtion eläkerahastoon, Tuppurainen jatkaa.

Hallituksen puheet veronkevennysten kasvua tukevista dynaamisista vaikutuksista on tyrmätty useiden talouden asiantuntijoiden suulla. Kaiken lisäksi riihipaketti lisää Suomen velkaantumista, vaikka hallituksen ylioptimistiset arviot dynaamisista vaikutuksista toteutuisivat.

- Suomi tarvitsisi juuri nyt vastuullista ja oikeudenmukaista talousjohtamista. Riihen päätökset eivät rakenna luottamusta, eivät talouteen eivätkä ihmisten välille. Hallitus on epäonnistunut sen keskeisessä tavoitteessa. Epäonnistumisen taustalla on kyvyttömyys tai haluttomuus korjata talouspolitiikan kurssia. Julkisen talouden sopeuttaminen tulee jakaa oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan. Sosialidemokraatit eivät voi hallituksen linjaa hyväksyä ja siksi olemme mukana keskustan välikysymyksessä hallituksen talouspolitiikasta ja velkaantumisesta, Tuppurainen päättää.