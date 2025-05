Fingrid ja Svenska kraftnät aloittavat Fenno-Skan 3 –yhteyden suunnittelun

Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska kraftnät allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa yhtiöt sopivat aloittavansa kolmannen merikaapeliyhteyden, Fenno-Skan 3:n, suunnittelun Suomen ja Ruotsin välille. Fenno-Skan 3:n kapasiteetin arvioidaan olevan 800 megawattia (MW). Uuden yhteyden odotetaan valmistuvan vuoteen 2038 mennessä.

Tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin välillä on kaksi suurjännitteistä tasavirtayhteyttä, Fenno-Skan 1, joka valmistui vuonna 1989, ja Fenno-Skan 2, joka valmistui vuonna 2011, ja joiden yhteenlaskettu siirtokapasiteetti on 1200 megawattia. Fenno-Skan 3:n on suunniteltu korvaavan Fenno-Skan 1 -yhteys sen käyttöiän päättyessä 2030-luvun loppupuolella, jolloin uusi yhteenlaskettu kapasiteetti on 1600 MW.

Fingrid rakentaa parhaillaan uutta Aurora Linea, joka on sähkösiirtoyhteys Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä. Yhteyden odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2025. Lisäksi suunnitteilla on rakentaa neljäs yhteys Ruotsin kanssa, Aurora Line 2, 2030-luvun alussa.

Lisätiedot:



Jussi Jyrinsalo, johtaja, verkon suunnittelu ja verkon palvelu, Fingrid Oyj, puh. +358 40 550 2044

Tommi Asp, asiantuntija, strateginen verkkosuunnittelu, Fingrid Oy, puh. +358 30 395 4232

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa Suomen sähkönsiirtoyhteyksistä naapurimaiden kanssa