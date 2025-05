Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia halutaan parantaa – Oulun yliopisto uudistaa yrittäjyyskoulutuksensa

“Yrittäjyys tuo joustoa ja erilaisia mahdollisuuksia työuralle. Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden on tähän mennessä suorittanut meillä noin 180 opiskelijaa, ja toivomme määrän kasvavan”, sanoo koulutuspäällikkö Päivi Lohikoski Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Yrittäjyysopinnot ovat tarjolla yliopiston kaikille opiskelijoille, ja niiden laajuus on 25 opintopistettä. Myös Lapin yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat valita nämä yrittäjyysopinnot sivuaineekseen.

Opintojaksot ovat tarjolla myös täydennyskoulutuksena yrittäjille, yrittäjyydestä kiinnostuneille tai muutoin yrittäjyyden parissa toimiville.

Yrittäminen houkuttelee, mutta vain periaatteessa

Suomessa tarvitaan lisää yrittäjiä, ja yrittäjyys palkkatyön ohessa on yleistymässä. Yrittäjyysvalmiudet ovat tärkeä osa kaikkien yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitoja.

Korkeakoulutetuista kymmenen prosenttia toimii tällä hetkellä yrittäjinä, mutta kaikista yrittäjistä alle kolmasosa on korkeakoulutettuja. Opiskelijasta yrittäjäksi 2022 -selvityksen mukaan 34 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kokee yrittäjyyden houkuttelevana vaihtoehtona. Kuitenkin vain kolme prosenttia yliopistosta valmistuneista työskentelee yrittäjinä vuosi valmistumisen jälkeen.

Yliopistokoulutuksen tarjoamat yrittäjyysvalmiudet koetaan heikoiksi. Uusimman uraseurantakyselyn mukaan Suomen yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyys koulutuksen antamiin yrittäjyystaitoihin on keskimäärin 2,4 asteikolla 1–6.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjausten (2017) mukaan kaikilla opiskelijoilla kouluasteesta riippumatta tulee olla mahdollisuus valita opinnoissaan yrittäjyyskoulutusta ja saada tietoa yrittäjyyden tukipalveluista.

Oulun yliopistolla on myös valmennusohjelma, Kestävä ja kansainvälinen yritys. Sen tavoitteena on kannustaa asiantuntijoita myymään osaamistaan kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on myös parantaa pienten yritysten edellytyksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Valmennusta toteuttaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Valmennus on EU-rahoitteinen ja maksuton osallistujalle. Haku valmennukseen on auki 31.5.2025 saakka.

Kahden opintopisteen laajuista Yliopistosta yrittäjäksi -verkkokurssia pilotoidaan alkavana syksynä humanistisessa ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Pilotin jälkeen valmennus on tarkoitus laajentaa koko yliopistoon.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Päivi Lohikoski, Oulun yliopisto

paivi.lohikoski@oulu.fi, p. 050 476 9677