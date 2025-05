Karissa Ketun vaikuttava esikoisromaani antaa äänen historian hiljentämälle naistieteilijälle

Unohdetun tieteentekijän jäljillä

Hypatia Aleksandrialainen (n. 350–415) oli poikkeuksellinen nainen – matemaatikko, filosofi, tähtitieteilijä ja opettaja aikana, jolloin naiset eivät juuri toimineet julkisissa rooleissa. Hänet mainitaan useissa lähteissä, mutta hänen omia filosofisia kirjoituksiaan tai kirjeitään ei ole säilynyt.

"Lähteet kuvailevat, miten hän oli poikkeuksellisen viisas, kaunis, siveelllinen ja tietenkin neitsyt. Minua raivostutti tämä hyvenarratiivi ja tuskastuin siihen, etten kuullut Hypatian omaa ääntä mistään. Raivon voimalla ryhdyin kirjoittamaan Hypatiaa esille", kertoo Karissa Kettu.

Turhautumisesta syntyi esikoisromaani H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään, joka sukeltaa Hypatian tarinaan tiedon, myyttien, kielen ja mielikuvituksen keinoin.

Kenestä historiaa kirjoitetaan?

Karissa Kettu tarkastelee Hypatian elämää paitsi tämän itsensä, myös vuorinymfi Ekhon kautta – myyttisen hahmon, joka on tuomittu toistamaan muiden sanoja ja menettämään oma äänensä. Ekhon kohtalo symboloi sitä, mitä on tapahtunut monille naisille historiassa: ääni on viety, tarina pirstottu.

Romaani kaivautuu osaksi seksismin historiaa ja osoittaa, että valitettavan harvat asiat ovat muuttuneet, vaikka aikaa on kulunut.

"Minua kiinnostaa naisten historiallinen hiljaisuus ja historiallinen päälle puhuminen", Kettu kertoo. "Kuka saa kirjoittaa historiaa, kenestä ja miten? Ketkä jäävät virallisten kertomusten alle ja väleihin?"

Huolellista taustatyötä ja kielen leikkiä

Ketun tausta on kulttuurihistoriassa, ja hän teki romaania varten valtavasti taustatyötä.

"Tutkimuskirjallisuus ja lähdemateriaalit veivät minut jatkuvasti uuden äärelle. Opin itselleni vieraista asioista kuten myöhäisantiikista ja länsimaisen tieteen alkuhämäristä", hän kertoo.

Historiallisen tarkkuuden rinnalla kulkee leikki ja kokeellisuus. Teos rakentuu runon, proosan, kuvien ja fiktiivisten alaviitteiden kaleidoskooppisesta kudelmasta.

"Olen halunnut leikkiä historiallisen romaanin ajatuksella ja testata sitä, mihin kaikkeen kieli pystyy ja historiallinen tutkimus puolestaan ei pysty. Haluaisin ihmisten uskaltavan irrottautua historiallisista tosiasioista kielen mahdollisuuksiin."

Kirjailijasta

Karissa Kettu (s. 1992) on filosofian ja taiteen maisteri, joka on opiskellut mm. kulttuurihistoriaa, sukupuolentutkimusta sekä antiikin kieliä ja kulttuureja. Kirjoittamista hän on opiskellut Kriittisessä korkeakoulussa ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

H eli Hypatia Aleksandrialaisen matka pimeään on arvosteluvapaa perjantaina 23.5.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323