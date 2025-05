Tarvitsemme radikaalia sopua! - Vastakkainasettelun ajassa toisen arvostava kohtaaminen on radikaali teko

Sopu ei ole vain konfliktien ratkaisemista, vaan myös yhteisöjen vahvistamista ja ymmärryksen lisäämistä erilaisten ihmisten välillä erimielisyydestä ja erilaisuudesta huolimatta. Tämä on ajatus Diakonissalaitoksen Radikaalisti sovussa -työn taustalla.

Diakonissalaitoksen kolmivuotinen ohjelma edistää yhteiskuntarauhaa ja luottamusta yhteiskunnassa. Ohjelman avulla ehkäistään väkivaltaa ja vihapuhetta sekä vahvistetaan yhteiskunnallista moniäänisyyttä ja erilaisten ihmisten välistä ymmärrystä.

”Kehitämme uusia toimintatapoja yhteiskuntarauhan rakentamiseksi ja tuomme näkyväksi tämä eteen jo tehtävää työtä”, kommentoi ohjelman projektipäällikkö Hanna Myllynen.

Tarjoamme konkreettisia työkaluja vastakkainasettelun ehkäisemiseksi, edistämme erilaisten ihmisten ja todellisuuksien kohtaamista sekä innostamme yksilöitä, yhteisöjä ja päättäjiä toimimaan yhteiskuntarauhan puolesta.

Mitä on radikaali sopu?

Radikaali on jotain, joka pyrkii muuttamaan perusolettamuksia tai rakenteita perusteellisesti. Työn taustalla on visio perustavanlaatuisesti yhteisöllisemmästä ja sovinnollisemmasta yhteiskunnasta, jossa erilaisuutta arvostava kohtaaminen on taito, jonka kaikki osaavat.

”Kun ihminen kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, syntyy tunne kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan”, Myllynen jatkaa.

Moniäänisyyden vahvistaminen ja erilaisuuden arvostaminen avaavat ovia ymmärrykselle, rakentavat siltoja ihmisten välille ja vahvistavat demokraattista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on merkitystä.

Taustalla Diakonissalaitoksen pitkäjänteinen työ yhteisöjen ja yhteiskuntarauhan hyväksi

Diakonissalaitos on tehnyt pitkään työtä yhteisöjen hyväksi ja yhteiskuntarauhan edistämiseksi sekä Suomessa että maailmalla. Työ on konkreettisen tuen ja avun tarjoamista ja yhteisöllisten toimintatapojen harjoittelua erilaisten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Diakonissalaitoksen Exit-toiminta auttaa irtautumaan väkivaltaisista liikkeistä ja aatemaailmasta, tarjoten luottamuksellista ja maksutonta tukea uudenlaisen elämäntavan rakentamiseen. Naapurustotyö ja muu kokeileva kansalaistoiminta puolestaan pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia ja edistämään yhteisöllisyyttä mm. keskustelutilaisuuksien ja yhteisten tapahtumien kautta, lieventäen polarisaatiota ja segregaatiota.

Diakonissalaitoksen kansainvälinen työ keskittyy köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen sekä luottamuksen vahvistamiseen yhteisöissä. Itä-Afrikassa ja Itä-Euroopassa Diakonissalaitos keskittyy parantamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteita ja osallisuutta.

Vamos-nuortenpalvelut tukevat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tarjoamalla henkilökohtaista tukea ja ohjausta kohti koulutusta ja työelämää, samalla kun maahanmuuttajien kotoutumista edistetään kielikoulutuksella, työllistymisen tukemisella ja yhteisöllisillä tapahtumilla.

Erimielisyys on arkea, mutta kohtaamisen tapa on valinta. Vastakkainasettelun aikakautena toisen arvostava kohtaaminen on todellinen vallankumous. Minkä arjessa sopua edistävän teon sinä teit viimeksi? Minkä arjessa sopua edistävän teon voisit tehdä tänään? #RadikaalistiSovussa​