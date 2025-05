Vaajakosken voimalaitoksen säännöstelypatoa korjataan ensi kesänä – vaikutuksia alueella liikkumiseen

Vaajakosken yli 100-vuotiaan Wanhan Woimalan alueella tehdään korjauksia padon betonirakenteisiin Konttisentien puoleisella osuudella. Säännöstelypadon betonirakenteet kaipaavat korjausta ja samalla huolletaan yksi ohijuoksutusluukuista. Korjaustöiden aikana patosillan kevyen liikenteen väylän läpikulku suljetaan tiettyjen työvaiheiden aikana turvallisuuden varmistamiseksi.

Korjaustöitä tehdään kesä-syyskuun 2025 aikana pääasiassa arkipäivisin, mutta työmaan eri vaiheissa patosilta voi olla suljettuna myös viikonloppuisin. Vaihtoehtoinen reitti kulkee Vaajakoskentien kevyen liikenteen väylää pitkin. Tiesulkujen aikana alueella olevat liikenneopasteet osoittavat kiertotien padon toiselle puolelle. Korjaustöiden vaiheista ja mahdollisista muutoksista aikataulussa ilmoitetaan Suur-Savon Sähkön verkkosivuilla.

Vaajakosken vesivoimalaitos on Vaajavirrassa Naiskoskessa sijaitseva vesivoimalaitos, jonka on rakennuttanut SOK. Vieressä sijaitseva vanha vesivoimalaitos eli Wanha Woimala on vuonna 1920 rakennettu vesivoimalaitos, joka ei ole enää sähköntuotantokäytössä. Laitokset on omistanut vuodesta 1984 alkaen Suur-Savon Sähkö.