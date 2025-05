Porvoon terveysaseman puhelujono lyhentynyt merkittävästi

Tiistaina 20.5. aamulla Porvoon eli Näsin terveysaseman takaisinsoittojonossa oli 156 puhelua. Maanantain aikana saatiin hoidettua 230 jonossa ollutta puhelua.

”Tilanne on rauhoittumaan päin. Puheluita on pystytty soittamaan päivittäin yhtä paljon kuin niitä tulee, ja lisäksi lyhennettyä aiemmin kertynyttä jonoa", kertoo terveyspalvelujen vastuualuejohtaja Carita Schröder.

Puhelunjonon purkamiseksi puheluita soittamaan on lisätty henkilöstöä ja puheluita on soitettu ylitöinä ja viikonloppuisin. Oman henkilöstön lisäksi puheluihin vastaa kaksi ostohoitajaa.

Porvoon terveysasemalla on tehty myös muita toimia jonon purkamiseksi. Lääkäriaikoja on lisätty, kiireettömiä määräaikaiskontrolleja on hoidettu puhelimitse ja osa niistä on siirretty.

Soita vain kerran – muista HyVä-digi

Jos sinun tarvitsee soittaa terveysasemalle, soita vain kerran ja jää odottamaan takaisinsoittoa. Jokainen soitto käydään läpi yksitellen, joten useaan kertaan soittaminen ruuhkauttaa puhelinpalvelua.

Vaihtoehtona soittamiselle ovat hyvinvointialueen sähköiset palvelut HyVä-digi ja Omaolo. HyVä-digissä voit keskustella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja kysyä terveydestä ja hyvinvoinnista. Omaolossa voit tehdä oirearvioita. HyVä-digiin ja Omaoloon pääset hyvinvointialueen verkkopalvelussa itauusimaa.fi.

Kerro HyVä-digin chatissa asioidessasi, jos olet jättänyt soittopyynnön terveysasemalle. Tällöin yhteydenottosi tiedetään poistaa takaisinsoittojonosta, kun asia on hoidettu HyVä-digissä eikä puhelulle ole enää tarvetta.