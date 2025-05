Ammattimaalari säästää rahaa ja rakenteita – Aldeko muistuttaa pohjatöiden merkityksestä pääkaupunkiseudun omakotitaloasujille

Kevät ja kesä ovat vilkkainta talonmaalausaikaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta moni kotimaalari aliarvioi maalausprojektin vaativuuden – erityisesti pohjatöiden merkityksen. Rakennusten säilyvyys, esteettinen ilme ja pitkäikäisyys ovat kaikki sidoksissa siihen, miten huolellisesti pinnat valmistellaan ennen varsinaista maalausta.

Pohjatöiden oikeaoppinen suorittaminen ei ainoastaan vaikuta maalipinnan ulkonäköön, vaan myös sen kestävyyteen. Huolellisesti valmistettuun pintaan tarttuu maali paremmin ja auttaa estämään esimerkiksi kosteuden aiheuttamia vaurioita. Maalausalan ammattilainen Aldeko kehottaa asukkaita harkitsemaan ammattilaisen käyttöä, erityisesti pääkaupunkiseudun vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Pääkaupunkiseudun vaihtelevat sääolosuhteet vaativat maalilta vielä enemmän

Ammattimaalareilla on käytössään sekä oikeat välineet että syvällinen ymmärrys siitä, miten pohjatyöt tulisi suorittaa. He tietävät, miten valmistella pinta maalausta varten, millaisia tuotteita käyttää eri materiaaleille ja miten varmistaa, että pinta on valmis vastaanottamaan maalin. Pääkaupunkiseudulla, jossa meri-ilmasto, katujen pölyisyys ja lämpötilavaihtelut haastavat maalipintoja, kokemus ja ammattitaito korostuvat entisestään.

Vaikka itse maalaaminen voi tuntua säästöltä, huonosti tehdyt pohjatyöt voivat johtaa korjauskuluihin jo muutamassa vuodessa. Ammattilaisen työ on usein lopulta edullisempi ja ennen kaikkea huolettomampi vaihtoehto. Aldekon ammattilaiset ovat erikoistuneet juuri niihin seikkoihin, joita kotimaalari ei välttämättä huomioi: oikeat materiaalivalinnat, sääolosuhteiden huomiointi ja virheettömät esikäsittelyt.

Aldeko palvelee asiakkaita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koko kesäkauden ajan. Ammattimainen ja huolellinen ote takaa lopputuloksen, joka kestää sekä katseet että eri vuodenajat.