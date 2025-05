Nuorten osallisuus ja turvallisuus vahvistuvat Keski-Suomen sijaishuollossa - Vertaisarviointimenetelmä VALTTI tuo nuorten äänen kuuluviin

Keski-Suomen hyvinvointialueen vertaisarviointitoiminta on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka nuorten ääni voidaan tuoda esiin rakenteellisella ja vaikuttavalla tavalla. Osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemukset eivät ole vain nuorten oikeus – ne ovat myös avain parempaan, turvallisempaan ja vaikuttavampaan sijaishuoltoon.

VALTTI-menetelmää on kehitetty vuodesta 2017 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen hyvinvointialueen, Pesäpuun ja Sankarien eli kehittäjänuorten kanssa. Menetelmä on vakiinnutettu osaksi hyvinvointialueen sijaishuollon rakenteita, ja sen avulla saatu palaute tavoittaa suoraan sosiaalityön ja valvonnan, minkä vuoksi mahdollisiin epäkohtiin voidaan reagoida nopeasti. Sijaishuolto tarkoittaa, että lapsen hoito ja kasvatus järjestetään lastensuojelulain mukaisesti kodin ulkopuolella. VALTTI-toiminnan hyödyt tulevat ilmi Keski-Suomen hyvinvointialueen onnistumistarinoista, joista ensimmäinen on julkaistu tänään.

Tukea nuorten hyvinvoinnille

Osallisuuden kautta nuoret kokevat, että heidän näkemyksillään on merkitystä ja että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä. Vertaisarviointien kautta saadut kokemukset ovat osoittautuneet voimaannuttaviksi niin haastateltaville nuorille kuin kokemusasiantuntijoille itselleen.

Nuorten kokemukset tuovat myös arvokasta tietoa arjen sijaishuollosta – turvallisuudesta, yhteydenpidosta, henkilöstön toiminnasta ja nuorten keskinäisistä vuorovaikutussuhteista. Vertaiset – samankaltaisia kokemuksia jakavat nuoret aikuiset – tavoittavat sijaishuollossa olevat nuoret aidolla ja kunnioittavalla tavalla, mikä luo luottamusta ja mahdollistaa syvällistä palautetta.

Vertaisarviointi ei ainoastaan tuo esiin kehittämistarpeita, vaan se myös parantaa asiakasturvallisuutta ja tukee nuorten hyvinvointia. Nuoret saavat kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä esimerkiksi opinto- tai työpolulle suuntaamisessa. Positiivisilla osallisuuden kokemuksilla on todettu olevan pitkäkestoisia vaikutuksia nuorten elämänhallintaan.

”Mulle parantava kokemus auttaa muita – on tosi helppo samaistua ja välillä menee tunteisiin ne pienimmät. Mut kotona tulee fiilis, et on tosi kiitollinen siitä, että mihin on ite päässy.”

VALTTI-vertaisarviointi on kustannustehokas tapa saada esiin sellaista tietoa, jota perinteiset valvontamenetelmät eivät tavoita. Menetelmän kulut muodostuvat lähinnä kokemusasiantuntijoiden palkkioista, koulutuksesta ja ohjauksesta. Sen sijaan hyödyt voivat olla moninkertaiset. Nopeampi puuttuminen epäkohtiin, lyhyemmät sijoitusjaksot ja syrjäytymisen ehkäisy vähentävät tulevaa palveluntarvetta.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan yhden syrjäytyneen nuoren kustannus yhteiskunnalle voi nousta jopa 1,2 miljoonaan euroon. Näin vertaisarvioinnilla voi olla paitsi inhimillistä, myös merkittävää taloudellista arvoa.

Onnistumistarinat ovat osa hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä

Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa tuoda esille arkisen kehittämisen, jossa on omatoimisesti luotu, kokeiltu ja saatu palveluja uusiutumaan ja onnistumaan. Tavoitteenamme on yhdessä asiakas- ja potilastyötä tekevien kanssa tehdä näkyväksi arkista kehittämistä ja kehittymistä useilla tasoilla, yksittäisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä, työyhteisöissä ja hyvinvointialueella.

­- Onnistumistarinoiden kautta opimme tekemään arkista kehittämistä näkyväksi ja tunnistamaan onnistumisia arjessamme. Kun tarkastelemme pieniä ja isoja onnistumisia arjen työssä, opimme mitä kannattaa tehdä, miten onnistuimme ja millaiset asiat edistivät onnistumista. Tärkeää on olla tietoinen myös kustannuksista ja vaikuttavuudesta, asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen kertoo.

Onnistumistarinat on kerätty hyvinvointialueen työyhteisöistä, mistä kahdeksan tarinaa pääsivät jatkokirjoittamiseen. Jatkokirjoittamisessa on kirjoitusta työstetty niin, että siinä tulevat onnistumisen ytimet selkeästi esille. Jatkotyössä on pohdittu myös tarinoissa kerrottujen muutosten kustannusvaikutuksia ja vahvistettu taloudellisista ajattelua ja ymmärrystä. Kaikki ehdotetut tarinat eivät päätyneet yhteiskirjoittamiseen, mutta kaikki tarinat kerryttävät yhteistä tietoa, jota hyödynnämme palveluiden kehittämisessä.

-­ Olemme tänään julkaisseet ensimmäisen onnistumistarinan. Julkaisemme tarinoita noin kerran viikossa, neljä kevät-kesällä ja neljä loppukesästä ja syksyllä. Julkaisemme tarinoita eri palveluista, Harju-Kivinen kertoo.

Lisätietoja:

asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen, p. 0400 647 666 (onnistumistarinat)

valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, p. 014 2661999

sosiaalityöntekijä Reetta Salmi, p. 050 3118326