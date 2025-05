MINI Autokeskus Tampere avasi ovensa 12.5.

Vaikka MINI Autokeskus Tampere aloittaa nyt uutena MINI Partnerina, merkki on yritykselle jo tuttu, sillä se on merkkihuoltanut MINI-autoja jo 15 vuotta.

”Minissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla ekologisuus, moderni tyyli ja huippuluokan teknologia. Tällä peribrittiläisellä brändillä on aivan poikkeuksellisen suuri merkitys myös täällä meillä. Suomalaisten rallilegendojen menestys Minin ratissa on monen mielessä. Meillä on ilo ja kunnia aloittaa Minin myynti Tampereen toimipisteessämme. Toivotamme kaikki Pirkanmaan alueen Ministä kiinnostuneet asiakkaat tervetulleiksi uuteen Mini-liikkeeseemme. Jatkossa haluamme palvella myös Raision-Turun alueen asiakkaitamme Mini-asioissa. Tervetuloa Hatanpäälle”, Autokeskuksen toimitusjohtaja Karri Koskinen sanoo.

Autokeskuksessa on esitteillä MINIn koko sähköinen uutuusmallisto. MINI Aceman sekä ikoninen MINI Cooper ja entistä isompi MINI Countryman ovat jo kaikki tilattavissa. Lisäksi täysin uudet sähköiset MINI John Cooper Works -mallit – MINI JCW Cooper E ja Aceman – tuovat MINIn legendaarisen suorituskyvyn ja ajodynamiikan uuteen aikakauteen. Cooper ja Countryman -mallien urheilullisia John Cooper Works -versioita saa bensiiniversiona.

"Pitkän yhteistyömme ansiosta tiedämme, että MINI Tampere Autokeskuksen henkilökunta palvelee erinomaisesti jokaista MINIstä kiinnostunutta", BMW Group Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Antonino Gomes de Sá kertoo.

Avajaisiin osallistui myös legendaarinen rallikuljettaja Rauno Aaltonen ja avajaisissa oli nähtävillä ainutlaatuinen klassikko, Morris MINI 1960-luvulta.