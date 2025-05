HONOR julkistaa HONOR 400 -älypuhelimen markkinoiden johtavalla tekoälykameralla

Helsinki. 21.5.2025 – Globaali teknologiabrändi HONOR on julkistanut tänään uuden HONOR 400 -älypuhelimen, joka tarjoaa kuluttajille vertaansa vailla olevan tekoälyavusteisen valokuvauskokemuksen ja pitkäkestoisen käyttöajan. Hämmästyttävällä 200 megapikselin tekoälykameralla, monikäyttöisellä ja luovalla AI-editointityökalupakilla, kestävällä 5300 mAh:n pii-hiili-akulla sekä huippuluokan 5000 nitin ultrakirkkaalla näytöllä varusteltu HONOR 400 tarjoaa online-sukupolvelle mahdollisuuden sytyttää joka päivä oma luovuuden kipinänsä.

”HONOR 400 on luotu tuomaan tekoälykuvauksen ominaisuudet saataville osaksi kaikkien arkipäiväistä käyttöä”, kertoo HONORin toimitusjohtaja James Li. ”Käyttäjät voivat nauttia lippulaivamallien tasoisista tekoälyominaisuuksista edullisemmalla hinnalla sekä upouudesta luovuutta ruokkivasta tekoälykuvauskokemuksesta, johon kuuluu ultraselkeä AI-valokuvaus sekä joukko edistyneitä tekoälyä hyödyntäviä kuvanmuokkaustyökaluja”.

Tehokas ja monikäyttöinen tekoälykamera

Poikkeuksellisen kuvauskokemuksen mahdollistava HONOR 400 on varusteltu uraauurtavalla tekoälykamerajärjestelmällä. 200 megapikselin ultraselkeässä pääkamerassa[1] on 1/1,4-tuumainen kenno, f/1,9-aukko sekä OIS + EIS kaksoisvakautus, jotka takaavat poikkeuksellisen selkeän kuvan myös hämärässä valaistuksessa. Kuvauskokemusta täydentävät laajojen kuvien taltiointiin suunniteltu 12 megapikselin[2] 122° ultraleveä laajakulmakamera sekä 50 megapikselin[3] f/2,0-aukolla ja HONORin edistyneellä muotokuva-algoritmilla varusteltu muotokuvakamera, jonka avulla ammattimaiset selfiet tallentuvat upean yksityiskohtaisesti ja elävillä väreillä.

HONOR 400 -puhelimen kuvausominaisuuksia pyörittää tekoälyinnovaatiot mahdollistava edistynyt AI HONOR IMAGE ENGINE. Samalla HONOR 400 on markkinoiden ensimmäinen älypuhelin, jonka pääkameralla voi saavuttaa 30x kaukokuvauskyvyn. Kameran AI Super Zoom -ominaisuuden 15–30-kertainen digitaalinen zoomi yhdistettynä tekoälyn kuvaa selkeyttäviin kykyihin on suunniteltu rajaamaan maisemakuvia hämmästyttävällä tavalla sekä luonnossa että kaupunkiympäristössä.

Capture Enhancement Large Model -kuvanparannustekniikalla varusteltu AI Portrait Snap -ominaisuus takaa, että jokainen otettu muotokuva pysyy terävänä ja yksityiskohtaisena jopa taltioidessa liikettä päiväsaikaan kadulla kävellessä. HONOR 400 esittelee uutena esteettisenä ominaisuutena myös tekoälykäyttöisen Film Simulation -tilan[4], joka analysoi valaistusta ja kuvauskohteen yksityiskohtia älykkäästi ja luo näin kunkin kuvaushetken tunnelmaan sopivia häikäisevän elokuvamaisia efektejä. Yhteistyössä pariisilaisen Harcourt Studiosin kanssa kehitettyjen muotokuvatyylien lisäksi tarjolla on laaja kirjo väri- ja teemavaihtoehtoja, jotka antavat käyttäjälle erilaisia vaihtoehtoja napata upeita muotokuvia tyylikkäällä valaistuksella. HONOR 400 mahdollistaa käyttäjien taltioida elämänsä ikimuistoisimmat hetket paremmin kuin koskaan.

HONOR 400 esittelee myös ainutlaatuisen AI Editing -tekoälymuokkauksen, joka tekee arjesta entistä luovempaa. Mallisto sisältää ensimmäisenä Google Cloudin AI Image to Video[5] -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat testata mahdollisuuksia muuntaa kuvaa videoksi. HD Moving Photo -ominaisuus taltioi kuvaushetkestä ratkaisevat kolme sekuntia, jonka käyttäjät voivat vaivatta jakaa tai editoida videopätkiksi sosiaalisen median käyttöön.[6]. HONOR vie ominaisuuden askeleen pidemmälle esittelemällä ensimmäistä kertaa Moving Photo Collagen, jonka avulla käyttäjät voivat liittää 2–9 liikkuvaa tai still-kuvaa saumattomasti yhteen yhdeksi elokuvalliseksi hetkeksi. Livekuvien sekä tiedostojen jakaminen on myös uudistettu eri laitealustojen (Android ja iOS) välillä, tehden käyttäjäkokemuksesta entistä sujuvampaa ja integroidumpaa.[7]

HONOR 400 tarjoaa kuvanmuokkaukseen ja otoksien siistimiseen lisäksi joukon älykkäitä ominaisuuksia, kuten AI Eraser -pyyhekumin, ja ohikulkijoiden poistamiseen erikoistuneen pyyhekumin, AI Outpainting -kuvanmuokkausominaisuuden sekä AI Remove Reflection[8] -heijastuksenpoistajan, jotka parantavat käyttäjän kykyä muokata kuviaan ja saavat ajattelemaan arjen kuvausta aivan uudella tavalla.

Pitkäkestoinen akku ja paranneltu suorituskyky

HONOR 400 on varusteltu tehokkaalla 5300 mAh:n[9] pii-hiili-akulla, joka pidentää puhelimen käyttöaikaa etenkin ulkokäytössä. Akku on suunniteltu kestämään noin 20 pakkasasteen lämpötilassa jopa akun varauksen ollessa matala säilyttäen näin tehokkuutensa ja suorituskykynsä kaikissa olosuhteissa. Puhelimen akku on myös suunniteltu pitkäikäiseksi ja se säilyttää yli 80 % tehostaan jopa 4 vuoden käytön jälkeen.[10] 66W:n HONOR langallista SuperCharge[11] -laturia käyttämällä puhelimen voi ladata jopa 44 prosenttiin vain 15 minuutissa.[12]

Pitkäkestoisen akun ansiosta puhelin sopii erinomaisesti ulkoilukäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin. Snapdragon 7 Gen 3 -mobiilialustan[13] ja Turbo X Game Engine -suorittimen avulla HONOR 400 tarjoaa käyttäjille uudenlaisen pelikokemuksen ja paremman graafisen suorituskyvyn. HONOR 400 sisältää myös jopa 512 Gt tallennustilaa, joka ei hetkessä lopu. Lisäksi puhelin on IP65-sertifioidusti kosteuden- ja pölynkestävä suojaten näin sisäosat kattavasti veden ja pölyn sisäänpääsyltä. Puhelimella on kaikkien vuonna 2025 julkaistujen HONOR-laitteiden mukaisesti kuuden vuoden päivitystuki Android-versioille ja tietoturvapäivityksiin.

Edistyksellinen näyttöteknologia takaa optimaalisen katselukokemuksen

HONOR 400 on varusteltu huippuluokan 5000 nitin[14] ultrakirkkaalla näytöllä, joka takaa loistavan kuvan missä tahansa valaistusolosuhteissa. Taustavalon kirkkautta säätelevän näyttöteknologian ja dynaamisen himmennyksen avulla käyttäjät voivat nauttia kirkkaista väreistä ja terävistä kontrasteista jopa suorassa auringonvalossa ja nauttia silmäystävällisistä ominaisuuksista hämärässä. Matkapahoinvointia estävä Motion Sickness Relief[15] -ominaisuus tarjoaa alan parhaan helpotuksen ajoneuvossa matkustamisen aikaiseen pahoinvointiin ja epämukavuuteen vähentämällä huimauksen tunnetta.

Tekoälyä hyödyntävä MagicOS 9.0 -käyttöjärjestelmä tukee älykästä elämäntyyliä

HONOR 400 on varusteltu MagicOS 9.0 -käyttöjärjestelmällä, joka tuo käyttäjien ulottuville useilla tekoälyominaisuuksilla varustellun älykkään käyttökokemuksen. MagicOS 9.0 sisältää myös premium-ominaisuuksia, kuten Google Gemini[16] -tuen, Magic Portal ja Magic Capsule -ominaisuudet sekä tekoälyn avustaman kääntämisen, nauhoituksen, muistiinpanojen ottamisen, tiivistämisen, muotoilun, kirjoitusavun ja tekstittämisen. Ominaisuudet on tarkoitettu mahdollistamaan sujuva monen asian yhtäaikainen tekeminen, parantamaan tuottavuutta sekä personoimaan käyttötapoja. Innovatiivisten ominaisuuksiensa ja käyttäjäkeskeisen suunnittelunsa ansiosta HONOR 400 mullistaa mahdollisuudet, joihin älylaite modernissa maailmassa kykenee.

HONOR 400 on myös integroinut laitteeseen uraauurtavan AI Deepfake Detection -tunnistusteknologian, joka turvaa käyttäjiä mahdollisia deepfake-huijauksia vastaan ja takaa turvallisen verkkoselaamisen. Ominaisuus hyödyntää edistyneitä algoritmeja, jotka tunnistavat manipuloitua sisältöä muun muassa analysoimalla pikselitason epätarkkuuksia, kohteiden rajoja sekä kuvien välistä jatkuvuutta suojellen käyttäjiä näin mahdollisilta deepfake-huijauksilta videopuheluiden aikana.

Hinta ja saatavuus

HONOR 400 on saatavilla kahdessa värissä, jotka ovat Musta (Midnight Black) ja Samppanja (Desert Gold). Puhelimen myynti alkoi Suomessa 19.5.2025 HONORin jälleenmyyjäkanavissa suositushintaan 549 €.

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

[1] 200 MP viittaa kameran parametreihin. Todellinen kuvakoko voi vaihdella eri kuvaustiloissa. Tutustu todelliseen käyttötilanteeseen. 200 MP:n täyden tarkkuuden aktivointi edellyttää HIGH-RES -tilan käyttöä.

[2] 12 MP viittaa kameran parametreihin. Todellinen kuvakoko voi vaihdella eri kuvaustiloissa. Tutustu todelliseen käyttötilanteeseen.

[3] 50 MP viittaa kameran parametreihin. Todellinen kuvakoko voi vaihdella eri kuvaustiloissa. Tutustu todelliseen käyttötilanteeseen.

[4] Toteutunut efekti voi vaihdella käyttöhetkestä riippuen. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[5] Ominaisuus saatavilla OTA-päivityksen mukana. Toteutunut efekti voi vaihdella käyttöhetkestä riippuen. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[6] Liikkuva kuva on alusta asti saatavilla. Jakaminen sosiaalisen median alustoille tulee saataville tulevan OTA-päivityksen myötä.

[7] Kuvien siirto HONORin laitteiden ja iPhonen/iPadin välillä vaatii ”HONOR Share”-sovelluksen, joka on yhteensopiva MagicOS 9.0 -käyttöjärjestelmän tai uudemman ja IOS/iPadOS version 15.0 tai uudemman kanssa. Tuotekuvat ovat vain esimerkkeinä. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[8] Osa tekoälymuokkaustyökaluista saatavilla OTA-päivityksen myötä. Toteutunut efekti voi vaihdella käyttöhetkestä riippuen. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[9] Tyypillinen akun teho on 5300 mAh ja nimellinen akun teho on 5170 mAh.

[10] HONORin testilaboratorion datan mukaan. Tutustu todelliseen käyttötilanteeseen.

[11] Vain HONOR 400 tukee 66W:n HONOR langallista SuperCharge -laturia. Laturin maksimiteho on 66 wattia. Käyttö vaatii alkuperäisen SuperChargerin ja latauskaapelin. Todellinen latausnopeus vaihtelee älykkäästi tilanteesta riippuen. Tutustu todelliseen käyttötilanteeseen.

[12] HONORin testilaboratorion datan mukaan. HONOR 400 tukee myös standardinmukaisia USB Power-Delivery -latureita 65W tehoon saakka.

[13] Snapdragon on Qualcomm Incorporatedin tuotemerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

[14] 5000 nitin maksimikirkkaus on saatu aikaan HONORin testilaboratoriossa ja toteutuu vain tietyissä olosuhteissa.

[15] Puhelin ei ole lääketieteellinen laite, eikä sitä tule käyttää lääketieteelliseen hoitoon. Todellinen käyttökokemus voi vaihdella esimerkiksi ympäristön tai henkilökohtaisen terveydentilan mukaisesti. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[16] Google, Android ja Gemini ovat Google LLC:n tuotemerkkejä. Gemini-mobiilisovellus on saatavilla valikoiduissa laitteissa, maissa ja kielillä. Käyttö vaatii internet-yhteyden. Tarkista tietojen paikkaansapitävyys.