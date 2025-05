Purkamatta paras – uusi kampanjanäyttely Arkkitehtuuri- ja designmuseossa etsii purkamiselle vaihtoehtoja

Voivatko esitystaide ja transkeho antaa uusia näkökulmia arkkitehtuuriin, kysyy suomalaisnäyttely Venetsiassa 1.4.2025 09:57:00 EEST | Tiedote

Pohjoismainen paviljonki 19. Kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely – La Biennale di Venezia Arkkitehtuuri- ja designmuseo toteuttaa Pohjoismaisen paviljongin näyttelyn Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa. Biennaali on avoinna yleisölle 10.5.–23.11.2025. Industry Muscle: Five Scores for Architecture tutkii arkkitehtuurin ja kehon suhdetta transkehon näkökulmasta. Teoskokonaisuuden on luonut esitystaiteilija Teo Ala-Ruona yhdessä monialaisen työryhmänsä kanssa. Näyttely yhdistää arkkitehtuuria, esitystaidetta ja installaatiota. Se esittelee viisi harjoitetta, jotka antavat kipinän arkkitehtuurin uudelleen ajatteluun fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan elämäntavan keskellä. Tänä vuonna biennaalissa peräänkuulutetaan monialaista älykkyyttä. Biennaalin pääkuraattori Carlo Rattin sanoin, "kun vakiintuneet järjestelmät alkavat pettää, tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja." ** KUTSU MEDIALLE: Esitystaide kohtaa arkkitehtuurin: keskustelutilaisuus Pohjoismaisen paviljongin näyttelyn teemoist