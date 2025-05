Myötätuntoa kolmella kielellä – Minä riitän -opas nyt myös englanniksi

HelsinkiMission suosittu Minä riitän -opas julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa englanniksi nimellä I am Good Enough – Guide for Self-Compassion. Samalla myös suomen- ja ruotsinkieliset versiot on päivitetty entistä myötätuntoisemmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Oppaat tarjoavat konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin ja itsemyötätunnon vahvistamiseen arjessa. Englanninkielinen opas tekee tärkeän sisällön saavutettavaksi yhä useammalle.