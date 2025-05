Kokoomuksen Kopra: Marinin hallituksen aikainen punamultayhteistyö teki paluun

”Marinin vasemmistohallitus, jonka tekemän politiikan keskusta hallituspuolueena mahdollisti, jätti jälkeensä velkavuoren ja tekemättömät reformit. Valtion talouden kehykset rikottiin ja huolta huomisesta ei kannettu. Nyt kun meillä on vihdoin maassa hallitus, joka laittaa talouden perustan kuntoon, niin punamultakaksikko kehtaa tehdä vielä välikysymyksen tästä”, Kopra sanoo.



Kopra muistuttaa, että nopeimmin kasvaneet julkiset menot ovat olleet velan korkoja.



”Siis korot siitä velasta, mitä keskusta ja SDP viime kaudella ottivat. Tuolloin vielä hallituspuolueista väitettiin, että velkaraha on ilmaista. Korkomenot ovat nelinkertaistuneet vuodesta 2022, ja niiden arvioidaan kasvavan 4,8 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä. Tämän pitäisi viimeistään herättää myös entisen valtionhoitajapuolue keskustan siihen, että velkaantuminen on saatava hallintaan”, Kopra sanoo.



Kopran mukaan hallituksen kasvuriihessä tekemät päätökset ovat välttämättömiä Suomen talouden kääntämiseksi jälleen kasvuun.



”Nyt tarvitaan rohkeita uudistuksia, jotta 17 vuotta jatkunut talouden kurimus saadaan katkaistua. Epävarmassa maailmanpoliittisessa tilanteessa meidän on tehtävä ne toimet, jotka ovat omissa käsissämme. Sitä riskiä emme voi isänmaan nimissä ottaa, että nämä toimet jätettäisiin tekemättä”, Kopra sanoo.



Kopra pitää käsittämättömänä sitä, että kun palkansaajien ja yritysten verotusta kevennetään ja Suomessa tehdään välttämättömiä panostuksia turvallisuuteen ja puolustukseen, keskusta lyöttäytyy yhteen SDP:n kanssa välikysymykseen.



”Keskusta ja SDP ovat penänneet kasvutoimien perään, mutta kun hallitus tekee historialliset kasvu-uudistukset, eivät ne vasemmisto-oppositiolle enää kelpaakaan. Keskusta oli ainakin ennen yrittäjämyönteinen puolue. Nyt ei kelpaa edes yrittäjien verotuksen alentaminen. Mitään vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole tarjota. Samaa tyhjää paperia heilutetaan, kuin kaksi vuotta sitten hallitusneuvottelujen alla”, Kopra muistuttaa.



”Syykin lienee selvä: edellisellä vaalikaudella itseasiassa palkansaajien verotus kiristyi kaikilla tulotasoilla. Nyt Orpon hallitus tekee työn teon ja ahkeruuden kunnian palautuksen, jossa palkansaajille kaikilla tulotasoilla kohdistetaan veronalennuksia. Suomi ei nouse työn verotuksen kiristyksillä vaan ahkeruutta palkitsemalla”, Kopra päättää.