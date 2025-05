EU:n 17. Venäjä-pakotepaketti julkaistu

Tulli takavarikoi miljoonia savukkeita – laillisia logistiikkayrityksiä käytetään rikollisen toiminnan peittelyssä 16.5.2025 08:19:00 EEST | Tiedote

Tullissa on tehty esitutkintaa laittomasta savukkeiden maahantuonnista. Savukkeita on tuotu Suomeen jopa yli 10 miljoonaa kappaletta vuoden 2024 aikana ja rikollisella toiminnalla on aiheutettu mittavat verovahingot valtiolle.