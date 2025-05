[PÄIVITETTY TIEDOTEVERSIO] LUT ja Maanpuolustuskorkeakoulu ovat maineikkaimmat yliopistot 2025

T-Media tutki yliopistojen mainetta helmi-maaliskuussa 2025, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2 146 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Maanpuolustuskorkeakoulu saivat mainearvosanan 3,77. Jyväskylän yliopisto sai arvosanan 3,69 ja Itä-Suomen yliopisto 3,68. Suurin nousija on Oulun yliopisto.

Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

Yliopistojen Luottamus&Maine 2025 -tutkimus. Tutkimuksessa kaikkien suomalaisyliopistojen maine kansalaisten keskuudessa. Kuvaajassa maineikkaimpien yliopistojen kärki sekä mainetuloksien muutokset edellisvuodesta. T-Media

"Maanpuolustuskorkeakoulun korkea maine suomalaisten keskuudessa heijastaa tässä ajassa sen keskeistä roolia sotatieteellisenä korkeakouluna, joka kouluttaa ammattitaitoista henkilöstöä sekä Puolustusvoimille että Rajavartiolaitokselle ja tuottaa strategisesti tärkeää tutkimustietoa nopeasti muuttuvassa maailmassa", T-Median vanhempi neuvonantaja Nina Laakso sanoo.

Tutkimuksen suurin mainenousija on Oulun yliopisto, joka jäi neljän kärjestä vain hieman jälkeen mainearvosanallaan 3,65.

"Kokonaisuudessaan kärki osoittaa jälleen, miten erilaisia maineikkaimmat yliopistot Suomessa ovat. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot, pitävät maineensa vahvana. Samaan aikaan muidenkin yliopistojen maine kasvaa, mistä Oulun yliopiston merkittävä nousu on osoitus. Yliopistot kirkastavat profiloitumistaan ja vastaavat myös alueellisiin tarpeisiin", Laakso jatkaa.

“Oulun yliopisto onnistui nostamaan mainetulostaan monella maineen eri osa-alueella eniten kaikista yliopistoista. Näitä ovat työpaikka, vuorovaikutus, vastuullisuus sekä innovaatiot. Kuten aiempienkin vuosien tutkimuskierroksilla on ollut nähtävissä, usein uudella johdolla on mahdollisuus vaikuttaa maineen kehityksen suuntaan ja tämä mahdollisesti näkyy nyt myös Oulun yliopiston tuloksissa.”

"On suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että kansalaiset luottavat tieteeseen ja yliopistoihin instituutioina. Yliopiston mainetta voimme rakentaa hoitamalla hyvin meille uskotun tärkeän tehtävän. Tarjoamme opiskelijoille laadukasta koulutusta, jonka tuottamaa osaamista tulevat työnantajat arvostavat, teemme korkeatasoista tutkimusta ja tuomme sen yhteiskunnan hyödyksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa", Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen sanoo.

Yliopistojen yleinen maine jatkoi nousuaan

Luottamus&Maine-tutkimuksessa tarkastellaan myös kansalaisten mielikuvaa yliopistoista yleisesti. Yliopistokentällä on vahva maine kansalaisten keskuudessa – se on selkeästi hyvällä tasolla arvosanalla 3,78.

Suomalaisten yliopistojen maine yleisesti 2025 ja 2024, yliopistojen Luottamus&Maine-tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin yliopistojen yleismaine suomalaisten keskuudessa. Kuvaajan keskiluku on yliopistokentän yleinen maine, joka on keskiarvo maineen kahdeksan osa-alueen arvosanoista. T-Media

Tämän vuoden tutkimuskierroksella yliopistojen yleismaineessa on nähtävissä positiivinen kehitys useilla maineen eri osa-alueilla. Tuotteiden ja palveluiden osa-alue, jonka voidaan katsoa kuvastavan yliopistojen perustehtävää – koulutusta ja tutkimusta, nousi lähelle erinomaista arvosanaa (alkaen luvusta 4,00).

"Yliopistojen yleinen mainenousu on tärkeä tulos yliopisto- ja korkeakoulutusta sekä tutkitun tiedon asemaa ja arvostusta ajatellen. Maineen kahdeksasta osatekijästä juuri tuotteet ja palvelut vaikuttaa vahvimmin siihen, miten suomalaiset suhtautuvat ja käyttäytyvät yliopistoja kohtaan. Tämä kuvastaa, että kansalaisten mielestä yliopistot käyttävät verovaroja oikein ja tehokkaasti. Korkea luottamuksen taso on hyvä uutinen, koska yhteiskunnassamme on tavoitteena nostaa korkeakoulutettujen määrää", Laakso sanoo.

“Nyt on erityisen tärkeää tarkastella kansalaisten mainemielikuvia ja luottamuksen tasoa yliopistoja ja niiden tehtävää kohtaan yleisesti. Maailmalla on entistä vakavampia esimerkkejä siitä, kuinka luottamusta ja arvostusta yliopistojen asemaa ja tutkittua tietoa kohtaan tietoisesti murennetaan. Tarkoituksellinen väärä tieto saa entistä enemmän jalansijaa ja sitä käytetään yhteiskunnan polarisoitumisen välineenä. Myös Suomessa tulee pitää huolta, että yliopistot ja niiden toiminta saavat vahvan tuen kansalaisilta myös tulevaisuudessa.”

Näin tutkimme

Yliopistojen Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten yliopistojen mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Suomen 14 yliopistoa.

Yliopistoja arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa yliopiston saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat organisaation hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 19.2.–7.3.2025. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 146 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.