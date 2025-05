Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Vuoden museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinnon jakavat Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto.

Lahden museot on Vuoden museo 2025

Palkintolautakunta kuvaili Vuoden museoksi valittua Lahden museoita seuraavasti:

”Lahden museoihin kuuluu neljä mielenkiintoista ja keskenään erilaista museokohdetta, jotka yleisö on ottanut omikseen. Neljän museon kokonaisuus kuvastaa hyvin Lahden sekä Päijät-Hämeen merkitystä Suomen historiassa ja kulttuurissa.

Kaikilla Lahden museoiden kohteilla on omanlaisensa sisällöt, kohderyhmät ja ohjelmistot. Kulissien takana työtä tehdään kuitenkin yhdessä, yhteisten strategioiden ja vahvojen visioiden ohjaamana. Lahden museoiden toimintaa yhdistävät osallisuuden ja hyvinvoinnin teemat luontoa ja ympäristöä unohtamatta.

Lahden museoilla on pitkät perinteet vahvasta yhteisöllisestä työstä. Erityisen esimerkillistä on tapa, jolla hyvinvointitehtävä on onnistuneesti sisällytetty museon toimintaan. Museo kantaa vastuuta lahtelaisten historiasta ja myös tulevaisuudesta. Toiminnan vaikuttavuus alueella näkyy konkreettisina ruohonjuuritason tekoina, kuten esimerkiksi puistoalueiden siivoamisena valaistuksen ja taiteen avulla.

Lahden museot on toteuttanut viime vuosina onnistuneesti laajoja uudistusprojekteja. Visuaalisten taiteiden museo Malva vanhassa Mallastehtaan kiinteistössä ja Lahden historiallinen museo taidokkaasti restauroidussa Lahden kartanossa ovat muutoksen myötä dynaamisia ja laajaa kiinnostavuutta herättäviä vierailukohteita.

Lahden museoiden uudistunut, määrätietoinen ja vaikuttava toiminta uudistaa myös mielikuvaa Lahdesta kaupunkina.”

Vuoden viestintäteko -palkinto kahdelle finalistille

Vuoden viestintäteko -palkinto jaetaan joka toinen vuosi onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Palkinnon saavat Museo Leikin Tokiosta Tapiolaan -näyttelyn viestintä sekä Idänsuhteiden museo Nootin nimenmuutos.

”Tänä vuonna palkintolautakunta palkitsi molemmat Vuoden viestintäteko -kilpailun finalistit, jotka olivat hyvin erilaisia ja omilla tavoillaan erittäin onnistuneita viestintätekoja.

Museo Leikin Tokiosta Tapiolaan -näyttelyn viestintä on hienosti toteutettu ja nykyaikainen kokonaisuus, jossa museo on luonut onnistuneesti laajoja yhteyksiä museoalan ulkopuolelle ottamalla harrastajayhteisön vahvasti mukaan näyttelyn viestintään. Palkintolautakunta vakuuttui erityisesti viestinnän sisällyttämisestä osaksi näyttelysuunnittelua alusta alkaen sekä aktiivisesta viestinnästä sosiaalisessa mediassa.

Idänsuhteiden museo Nootin nimenmuutos oli aihepiiriltään vaikea ja yhteiskunnallisesti merkittävä viestinnällinen prosessi, joka olisi voinut helposti epäonnistua. Nimenmuutos toteutettiin vankalla viestinnällisellä osaamisella ja selkeällä, johdonmukaisella narratiivilla epäonnistumisen paineista huolimatta. Nootti onnistui saamaan viestintäteollaan laajaa, maailmanlaajuista huomiota”, toteaa palkintolautakunta perusteluissaan.

Museokortin erikoispalkinnot

Museokortin erikoispalkinto 2025 myönnettiin yleisön valitsemalle kaikkien aikojen suosikkimuseolle. Kaikkien aikojen suosikkimuseona palkittiin Ateneum. Tänä vuonna Museokortti jakoi myös kunniamaininnat lasten suosikkikohteelle sekä kaikkien aikojen museolöydölle. Lasten suosikkikohteena palkittiin Heureka ja kaikkien aikojen museolöytönä Suomen moottoripyörämuseo.

Palkintolautakunta

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on Vapriikin näyttelypäällikkö Maj Meriluoto ja muut jäsenet ovat Turun kaupungin integraatiojohtaja Minna Sartes, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, Outokummun seudun toimittaja Pasi Huttunen, Vaasan kaupungin museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Suomen Kansallismuseon näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen ja Siidan museonjohtaja Taina Máret Pieski (Vuoden museo 2024 -kilpailun voittajan edustaja). Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo.