Tienkäyttäjien tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on pysynyt edellisvuosien tasolla Itä-Suomessa - Haasteita muulla tieverkolla

-Vaihtelevat sääolosuhteet haastoivat tänä talvena kunnossapitoa. Lämpötilat muuttuivat nopeasti ja lämpimien jaksojen myötä liukkaudentorjuntatöitä jouduttiin tekemään paljon. Tämä näkyi esimerkiksi liukkaudentorjuntamateriaalien suurena menekkinä, kunnossapitoyksikön päällikkö Jere Toppinen kertoo.

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvihoidon palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon ja sen osa-alueisiin, kuten esimerkiksi liukkaiden torjuntaan ja lumenpoistoon. Tulokset raportoidaan sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen osalta.

Kokonaistyytyväisyyttä tarkastellessa yksityishenkilöistä 45 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon Itä-Suomessa. Raskaan liikenteen osalta tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon oli neljäsosa (25 %) vastaajista. Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella nousi hieman raskaan liikenteen (v. 2024: 2,52 ja v. 2025: 2,56) osalta, mutta laski yksityishenkilöiden osalta (v. 2024:3,23 ja v. 2025: 3,10). Yksityishenkilöiden kokonaistuloksen lasku johtui pitkälti tyytyväisyyden laskusta muun tieverkon hoitoon. Etenkin tienpinnan tasaisuuden sekä liukkauden torjunnan osalta tuloksissa oli laskua verrattuna edellisvuosiin.

Kunnossapidon painopisteenä päätiet

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidolle laatuvaatimukset, joiden toteutumisesta vastaavat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapitotyöt urakoitsijoilta. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen ja liukkauden torjunnan suhteen vaihtelevat. Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet.

-Viime vuosina tyytyväisyys pääteiden kunnossapitoon on pysynyt melko samalla tasolla, mutta haasteena on muu tieverkko. Siellä toimenpideajat voivat olla useita tunteja ja laatuvaatimusten mukaiset toimenpideajat eivät aina kohtaa tienkäyttäjien tarpeita ja toiveita, liikennejärjestelmäasiantuntija Salla Airaksinen toteaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on noin 8500 km päällystettyjä maanteitä ja 7600 km sorateitä. Tieverkosta päätieverkkoa on Itä-Suomen tieverkosta noin 15 % ja päällystettyjä seutu- ja yhdysteitä noin 38 %. Koko tieverkosta sorateiden osuus on noin 47 %. Koko tieverkosta muuhun tieverkkoon kuuluu siis 85 % koko Pohjois-Savon ELY-keskuksen tieverkosta.

-Vaikka kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet, on muulla tieverkolla erittäin tärkeä asema esimerkiksi osana maa- ja metsätalouden kuljetusketjuja sekä asukkaiden liikkumisen kannalta, Airaksinen sanoo.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta väylien talvihoitoon tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten määrä on 50 %. Tyytyväisyydessä on hieman nousua edellisvuoteen verrattuna. Jalankulku- ja pyöräilyväyliä on Itä-Suomessa 800 km.

Säännöllinen asiakastutkimustieto on tärkeä osa toiminnan kehittämistä

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Talven tutkimuskyselyyn vastasi Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yhteensä 1132 yksityishenkilöä ja 180 ammattiautoilijaa.

-Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus antaa tärkeää tietoa tienkäyttäjien näkökulmasta. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen lisäksi sidosryhmiltämme saama tieto sekä asiakaspalautteet ovat tärkeitä työkaluja toimintamme kehittämisessä”, Airaksinen kertoo tutkimuksen merkityksestä.

Käsitteitä

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.