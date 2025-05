Strand Properties laajentaa yrityskaupalla lyhytaikaiseen vuokraukseen – osakkaaksi miljardiluokan kasvuyhtiön Hostawayn perustajia

Strand Properties on kasvanut menestyksekkäästi Euroopan kiinteistömarkkinoilla ja palvelee asuntojen ostajia sekä myyjiä 150-henkisen tiimin voimin jo 10:llä eri alueella niin Suomessa kuin Espanjassa. Yhtiötä vetää muun muassa Bo LKV:n perustajina tunnettu naantalilainen yrittäjäpariskunta Sirena ja Anssi Kiviranta.



Kiinteistöjen myynnin ja pitkäaikaisen vuokrauksen ohella toiminta laajenee nyt myös lyhytaikaiseen vuokraukseen, kun Strand Properties hankkii Aurinkorannikolla jo vuosia toimineen Palm Homesin liiketoiminnan ja alkaa laajentaa toimintaa ensin Espanjassa sekä myöhemmin muualla Euroopassa.



“Olemme saaneet mukaan sijoittajiksi kovatasoisia osaajia, joilla on vankka kokemus lyhytaikaisten vuokrausten hallinnoinnista. Erityisen merkittävää on, että kaksi Hostawayn perustajista – Mikko Nurminen ja Saber Kordestanchi – ovat nyt Strand Propertiesin osakkaita. Tämä tuo meille ainutlaatuista osaamista, teknologiaa ja strategista näkemystä vuokrausliiketoiminnan kehittämiseen. On innostavaa päästä yhdessä rakentamaan uutta, hihat käärittynä ja katse tulevassa”, kertoo Sirena Kiviranta, toinen Strand Propertiesin perustajista.



Uuden vuokrausosaston, Strand Properties Rentalsin, johtoon on nimitetty pitkän linjan vuokrausalan ammattilainen Anu Maria Korpi, joka on jo vuosien ajan menestyksekkäästi vetänyt Palm Homesin toimintaa Aurinkorannikolla.



“Anulla on syvällinen paikallistuntemus sekä vahva kokemus lyhyt- ja pitkäaikaisista vuokrauksista. Hänet tunnetaan poikkeuksellisesta asiakaspalveluasenteestaan sekä kyvystään löytää aina toimiva ratkaisu niin vuokralaisille kuin asunnonomistajille”, kertoo Sirena Kiviranta.



“Olen innoissani tästä muutoksesta, joka mahdollistaa laajemmat ja laadukkaammat palvelut sekä vuokralaisille että asunnonomistajille. Tavoitteemme on tarjota luotettavaa ja joustavaa vuokrauspalvelua koko Aurinkorannikon alueella,” Korpi kertoo.



Strand Properties ottaa Hostawayn ainutlaatuisen teknologian käyttöön ja rakentaa rajapinnan omasta MyStrand-järjestelmästä, mikä mahdollistaa samojen kohteiden hallinnoinnin niin myyntikohteina kuin pitkä- ja lyhytaikaisessa vuokrauksessa.



“On upeaa olla rakentamassa suomalaista kasvuyhtiötä, jolla on isot visiot laajentua kansainvälisesti ja omaa teknologiaa hyödyntäen. Hienoa myös, että löytyy yhtymäkohta Hostawayn kanssa ja voimme mahdollistaa parhaan mahdollisen palvelun Strandin lyhytaikaisen vuokrauksen asiakkaille”, toteaa Hostawayn perustajaosakas Saber Kordestanchi.



Strandin käyttämä teknologia mahdollistaa asunnonomistajalle huomattavasti perinteisiä vuokravälittäjiä kattavamman näkyvyyden kansainvälisissä portaaleissa ja sitä kautta korkeamman täyttöasteen ja paremmat vuokratuotot. Kun omistajan intresseihin tulee myydä asunto, se onnistuu saumattomasti Hostawayn ja MyStrandin integraation myötä.



“Strand Properties on tunnettu laadusta, luotettavuudesta ja asiakaskeskeisyydestä niin Espanjassa kuin Suomessa. Vuokrauspalvelujen kehittäminen oli meille luonteva ja strateginen askel. Kaikki rakentuu asiakkaidemme tarpeiden ympärille – haluamme tarjota kokonaisvaltaisen ja vahvasti asiakaslähtöisen kiinteistönvälityskokemuksen,” toteaa Sirena Kiviranta.