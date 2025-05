Kesän alku haastaa verenluovutuksessa: verenluovuttajien tarve on jatkuva

Touko-kesäkuun vaihde on haastava ajankohta saada riittävästi verenluovuttajia luovutuspisteille. Samalle viikolle toukokuun lopussa osuvat helatorstai ja koulujen päätösviikonloppu, joten monilla on kalenterissaan juhlakiireitä. Helatorstaina 29.5. luovutuspisteet ovat kiinni, ja verenluovutuspäiviä on viikossa viiden sijasta vain neljä. Jokainen verenluovutus on korvaamattoman tärkeä apu.