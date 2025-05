Nyt vähemmän valikoita, kun soitat hoidon tarpeen arviointiin

Hoidon tarpeen arvioinnin puhelinpalveluissa on ollut käytössä kuntavalikot, joista soittaja on valinnut oman kotikuntansa. Kun hyvinvointialueella on siirrytty käyttämään yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää, palveluiden kuntarajoja on voitu purkaa.

– Aiemmin käytimme eri järjestelmiä, vaikka ammattilaisemme tarjosivatkin samaa palvelua. Nyt kaikki puheluihin ja chat-keskusteluihin vastaavat hoitajat käyttävät samaa järjestelmää, joten ei ole enää merkitystä sillä, mistä kunnasta soittaja on, osastonhoitaja Erja Lahti kertoo.

Hoidon tarpeen arvioinnin numerosta 06 218 9000 ja seniorilinjalta numerosta 06 218 9800 saa samaa terveydenhuollon palvelua. Ainut käytännön ero on, että seniorilinjalla ei ole kielivalintaa.

– Kun soitat hoidon tarpeen arviointiin, sinun täytyy edelleen valita numeronäppäimillä, haluatko palvelua ruotsiksi, suomeksi vai englanniksi. Seniorilinjalla tätä valintaa ei tarvitse tehdä eli tällä tavalla asiointi on helpompaa esimerkiksi ikäihmisille, jotka kokevat numerovalikon käyttämisen hankalaksi.

Seniorilinja on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, mutta kuten hoidon tarpeen arvioinnissa, sielläkin ammattilainen arvioi terveydentilaasi ja tarvetta hoitoon, neuvoo tai varaa tarvittaessa ajan hoitajalle tai lääkärille.

Jos sinulla on kysymyksiä hoidosta, jota saat esimerkiksi erikoissairaanhoidon poliklinikalla, otathan yhteyttä suoraan sinua hoitavaan yksikköön. Voit kysyä neuvoa myös vaihteesta (06 218 1111), jos et ole varma, mihin palveluun sinun tulisi ottaa yhteyttä.

Takaisinsoittopyynnöt vain kiireettömistä asioista

Hoidon tarpeen arviointiin voi edelleen jättää takaisinsoittopyynnön kiireettömissä asioissa. Nyt myös seniorilinjalle voi jättää takaisinsoittopyynnön, jos asia ei ole kiireellinen.

Kiireettömiä asioita ovat esimerkiksi pitkään vaivanneet tai vähitellen pahentuneet tuki- ja liikuntaelinten ongelmat, rokotukset, kroonisten sairauksien seurantakäynnit tai lääkärinlausunnon pyytäminen.

– Jos olet esimerkiksi ollut jo useamman päivän korkeassa kuumeessa ja yleisvointi on heikko tai korvakipu ei helpota särkylääkkeillä, jääthän silloin jonottamaan.

Takaisinsoittopyyntöjä voi jättää maanantaista torstaihin kello 8–13 ja perjantaisin kello 8–12.

– Hoitajamme tekevät takaisinsoittoja saapumisjärjestyksessä ja ne hoidetaan niin pian kuin mahdollista. Jos et vastaa puheluun, saat tekstiviestin, jossa kerrotaan, että sinua on yritetty tavoittaa. Jos asiasi on edelleen ajankohtainen, ota uudelleen yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin, Lahti neuvoo.

Takaisinsoitto tulee hoidon tarpeen arvioinnin numerosta 06 218 9000. Puhelu voi tulla myös ilta-aikaan.

Lahti muistuttaa, että seniorilinja ja seniorineuvola ovat kaksi eri terveydenhuollon palvelua. Seniorineuvolat tarjoavat ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita, kuten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja järjestävät senioritreffejä.

– Seniorilinjalla hoidetaan tilanteet, joihin ei enää ennaltaehkäisy auta, vaan on tarve saada esimerkiksi hoitajan tai lääkärin apua.

Mihin otan yhteyttä?

Hoidon tarpeen arviointi

Kun haluat apua terveydellisen tilanteesi arviointiin, soita 06 218 9000. Tarvittaessa sinulle voidaan varata aika hoitajan tai lääkärin vastaanotolle tai saat tilanteeseesi sopivia itsehoito-ohjeita.

Avoinna ma–to klo 8–15 ja pe 8–14.

Hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero Kristiinankaupungissa on 06 218 6019.

Hoidon tarpeen arviointi yli 65-vuotiaille eli seniorilinja

Avoinna ma–to klo 8–15 ja pe 8–14, 06 218 9800.

Laboratorion ajanvaraus

Voit varata ajan näytteenottoon Fimlabin digitaalisesta ajanvarauksesta tai soittamalla 010 808 515. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 7-16.