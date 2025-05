BYD tuo uuden DOLPHIN SURF -sähköauton Euroopan markkinoille

DOLPHIN SURF on BYD:n kahdeksas täyssähköinen automalli Euroopassa alle kolmen vuoden aikana – ja se saapuu markkinoille kansainvälisen tunnustuksen saattelemana. Viime kuussa johtavien autoalan toimittajien raati nimesi mallin globaaleille markkinoille tarkoitetut versiot Vuoden Kaupunkiautoksi arvostetussa World Car of the Year -kilpailussa.

Alle neljä metriä pitkä DOLPHIN SURF on suunniteltu ketterään kaupunkiajoon, mutta sen älykäs e-Platform 3.0 -alusta mahdollistaa yllättävän tilavat sisä- ja tavaratilat sekä kobolttivapaa Blade-akku (LFP) jopa yli 500 kilometrin toimintamatkan kaupunkiajossa (WLTP City, Boost/Comfort-versiot).

Auton vakiovarustelu on runsas sisältäen muun muassa BYD:lle tunnusomaisen kääntyvän kosketusnäytön, avaimettoman käytön ja kätevän V2L:in (Vehicle-to-Load) – virran ulosoton, jolla autosta voi syöttää virtaa ulkoisiin laitteisiin.

"DOLPHIN SURF tarjoaa hauskan muotoilun, käytännöllisyyden ja huipputeknologian paketissa, joka sopii täydellisesti eurooppalaisille asiakkaille, jotka kaipaavat edullisia, mutta samalla ominaisuuksista tinkimättömiä sähköautoja" sanoo BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li.

BYD DOLPHIN SURF -mallissa on kattavat turvallisuusominaisuudet ja kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS) vakiona. Malli on saatavana kolmena eri versiona (Active, Boost, Comfort), joista tehokkain kiihtyy 0-100 km/h 9,1 sekunnissa. Pikalataus 10 %:sta 80 %:iin onnistuu noin 30 minuutissa. Tehokkaammalla Blade Battery -akulla yhdistetty WLTP-toimintamatka on 322 km ja kaupunkiajon WLTP -toimintamatka jopa 507 km.

Saatavuus

Ensimmäisten BYD DOLPHIN SURF -autojen toimitukset Euroopassa alkavat kesäkuussa 2025. Kaikilla versioilla on kattava kuuden vuoden valmistajan takuu ja kahdeksan vuoden takuu akulle ja sähkömoottorille.

Suositushinnat

Perusväri Lime Green. Muut metallivärit lisähintaan 650 €.

DOLPHIN SURF Active: 21 590 €

DOLPHIN SURF Boost: 24 590 €

DOLPHIN SURF Comfort: 26 590 €

Tärkeimmät ominaisuudet