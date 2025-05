Vihreiden Hyrkkö kritisoi hallituksen uusinta koulutuspimitystä: ”Missä rahat?”

Hallitus on kertonut kohdentavansa 100 miljoonaa euroa koulutustason nostamiseen. Rahoja ei kuitenkaan löydy julkisen talouden suunnitelmasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään asiasta.



– Luottamus hallituksen koulutuspolitiikkaan on petettyjen lupausten myötä jo valmiiksi heikko. Nyt puheiden ja tekojen välillä näyttää jälleen olevan ristiriita. Koulutuspimityksen kierre jatkuu, Hyrkkö sanoo.



Hallitus päätti puoliväliriihessä leikkauksista korkeakoulutukseen.



– Pääministeriä myöten näitä koulutusleikkauksia on vähätelty ja puheen tasolla paikkailtu luvatulla lisäpanostuksella. Kun katsotaan varsinaisia päätöksiä, leikkaukset ovat totisinta totta, mutta lisäraha loistaa poissaolollaan. Herää kysymys: onko edessä uusia koulutusleikkauksia? Hallituksen on kerrottava, mistä rahat otetaan, Hyrkkö vaatii.



Suomi tavoittelee koulutustason nostamista siten, että puolet ikäluokasta saisi jatkossa korkeakoulututkinnon. Hyrkön mukaan tavoitetasoa pitäisi nostaa, mutta rahat eivät riitä nykyistenkään tavoitteiden saavuttamiseen.



– Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä aina, mutta erityisen älyvapaata tilanteessa, jossa taloutta pitäisi vahvistaa pitkäjänteisesti ja nuorille tarjota eväät pärjätä muuttuvassa maailmassa. Juuri koulutus ja korkea osaaminen ovat avaimia tähän, sanoo Hyrkkö.