Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille vuonna 2025

Mitali on museoalan etujärjestö Suomen museoliiton korkein tunnustus, joka myönnetään museoiden hyväksi tehdystä työstä ja museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit julkistettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Porissa torstaina 22.5.2025.

Mitalien perustelut

Juhani Ruohonen, mitali nro 463

Juhani Ruohonen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran museoalalla. Hän on tehnyt pitkäjänteistä ja tuloksellista museotyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ruohonen toimi Satakunnan Museon johtajana 16 vuoden ajan aina vuoteen 2020 saakka. Porista hän siirtyi Turun museokeskuksen ja Turun kaupungin museopalveluiden museopalvelujohtajaksi kesään 2023 saakka. Ruohosen työlle ominaista on kehittäminen, joka on palkittu mm. vuonna 2019, kun Satakunnan Museo valittiin Vuoden museoksi. Turun museokeskuksessa Ruohonen kehitti merkittävästi museotoimipaikkoja ja lisäsi koko Turun museokeskuksen näkyvyyttä. Turussa Ruohonen tunnettiin johdonmukaisena, tasapuolisena ja luotettavana johtajana.

Maarit Talamo-Kemiläinen, mitali nro 464

Maarit Talamo-Kemiläinen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran museoalalla. Hän on tehnyt pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti museotyötä erityisesti paikallisesti ja alueellisesti, mutta myös valtakunnan tasolla. Talamo-Kemiläisen pitkä, yli 30-vuotinen museoura keskittyi Turun kaupungin museotoimeen, josta hän jäi eläkkeelle vastuualuepäällikön tehtävästä vuonna 2023. Talamo-Kemiläinen toimi intendenttinä ja vastuualuepäällikkönä sekä miltei koko museouransa ajan museotoimenjohtajan ja myöhemmin museopalvelujohtajan varahenkilönä, ja hän edusti pysyvyyttä museolla johtajien vaihtuessa. Päätyönään Talamo-Kemiläinen vastasi Turun maakuntamuseon ja myöhemmin Turun museokeskuksen kulttuuriperintö- ja kokoelmatyöstä sekä Varsinais-Suomen alueen alueellisesta museotyöstä.

Pasi Kovalainen, mitali nro 465

Kulttuuriperintötyönjohtaja Pasi Kovalainen on tehnyt vuosikymmenten uran kulttuuriperinnön hyväksi ja erityisesti rakennussuojelun edistämiseksi. Ensikosketuksensa museoalaan hän sai 1980-luvulla, ja vuonna 1987 hänestä tuli Pohjois-Pohjanmaan museon ensimmäinen rakennustutkija. Kovalainen on työssään edistänyt rakennussuojelua alueellisesti. Vuonna 1990 hänen aloitteestaan perustettiin Viisikanta – Oulun läänin rakennussuojelupalkinto. Vuosittain palkintoa on jaettu kahdesta neljään onnistuneelle korjaushankkeelle. Vuonna 2009 Kovalainen valittiin Pohjois-Pohjamaan museon johtajaksi. Oulun kaupungin laajentuessa Pohjois-Pohjanmaan hallintaan siirtyivät mm. Kierikkikeskus ja Oulunsalon kotiseutumuseo. Oulun taidemuseon, Tietomaan ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhdentymisneuvottelujen aikaan Kovalainen toimi Tietomaan johtajana. Vuoden 2013 jälkeen hän on toiminut Oulun museo- ja tiedekeskuksen kulttuuriperintötyön johtajana. Kovalainen on vaikuttanut Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön suojeluntavoitetasoihin niin maakuntakaavoituksessa kuin asemakaavoituksessakin lähes 40 vuoden ajan.

Jorma Saarimaa, mitali nro 466

Jorma Saarimaa on metsäteollisuuden puunhankinnan ja maaomaisuuden hoidon parissa työuransa tehnyt metsänhoitaja, jolla on ollut merkittäviä luottamustoimia ja niissä saavutettuja ansioita museoalalla. Hän on toiminut Verlan tehdasmuseon hoitokunnan puheenjohtajana vuodet 2009–2019 sekä Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen jäsenenä vuonna 2016 ja puheenjohtajana vuodet 2017–2024. Monissa vaativissa metsäalan johto- ja kehittämistehtävissä toiminut Saarimaa on työnsä ohella johtanut ja tukenut sekä Verlan tehdasmuseon että Suomen Metsämuseo Luston mittavia uudistushankkeita ja samalla arjen museotyötä erinomaisen osaamisensa, moniarvoisten näkemyksiensä ja merkittävien verkostojensa avulla. Saarimaan työ kuvastaa laajaa ja syvää ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja aivan erityisesti metsäkulttuurista sekä sen merkityksistä.

Pekka Sauri, mitali nro 467

Pekka Sauri on toiminut Museoliiton puheenjohtajana vuodesta 2019 ja johtanut liittoa täyden kuusivuotiskauden. Puheenjohtajuutensa aikana hän on vahvasti sitoutunut museoalan kehittämiseen ja edistänyt sen asemaa osana suomalaista kulttuurikenttää. Sauri on laajasti tunnettu ja arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänellä on pitkä kokemus kunnallispolitiikasta, mikä on tuonut syvyyttä ja näkemystä myös museoalan strategiseen vaikuttamiseen. Puheenjohtajana hän on hyödyntänyt monipuolista osaamistaan ja laajoja verkostojaan museoiden hyväksi. Pekka Sauri on johdonmukainen sivistyksen ja kulttuurin puolestapuhuja. Hänen rauhallinen, rakentava ja dialogia korostava johtamistyylinsä on vahvistanut Museoliiton asemaa keskeisenä kulttuuripoliittisena toimijana. Hänen työnsä myötä museoiden yhteiskunnallinen merkitys on saanut aiempaa vahvemman äänen. Museoliitto kiittää ja kunnioittaa Pekka Saurin arvokasta panosta museoalan hyväksi myöntämällä hänelle mitalin.