Yleisö äänesti Ateneumin kaikkien aikojen suosikkimuseoksi – yli 17 000 yleisöääntä museoille

Museokortti on kärkisijoilla kulttuurietujen tarjoajien listoilla – työikäiset hakevat palautumista museovierailuista 25.10.2024 08:49:49 EEST | Tiedote

Työssäkäyvät käyttävät kulttuurietujaan erityisen paljon Museokortin hankintaan. Edenredillä Museokortti on tuhansien palveluiden joukosta neljänneksi suosituin kohde, ja myös Smartumilla se on viiden kärjessä. ePassilla Museokortti on ollut kulttuuriedun toimipaikkojen TOP 5 -kärjessä joka kuukausi vuoden 2024 aikana.