Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmasta lähes 2 miljoonaa Jyväskylän yliopistoon

ACTIVE-ohjelma edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelmassa myönnettiin tänä vuonna rahoitusta yhteensä 2,43 miljoonaa euroa kolmelle erillishankkeelle ja kahdelle hankekokonaisuudelle. Hakemuksia otettiin vastaan 36 kappaletta, ja rahoitusta haettiin lähes 18 miljoonalla eurolla.

Rahoitetut hankkeet Jyväskylän yliopistossa:

Hietavala, Enni-Maria (JYU, liikuntatieteellinen tiedekunta)

Valmentajien ravitsemus- ja kehonkoostumusosaamisen sekä valmentaja-urheilija-suhteen vaikutukset urheilijoiden kehonkuvaan, syömiskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin (WIceFIT), 1.9.2025–31.8.2028, 450 000 €

WIceFIT-tutkimusprojekti tarkastelee suomalaisten urheiluvalmentajien ravitsemus- ja kehonkoostumusosaamista sekä sitä, miten valmentajien osaaminen ja vuorovaikutus vaikuttavat urheilijoiden kehonkuvaan ja syömiskäyttäytymiseen. Lisäksi tutkimusprojektissa selvitetään, vaikuttaako valmentajien oma kehonkuva ja ruokasuhde paino- ja ruokapuheeseen sekä edelleen urheilijoiden hyvinvointiin.

Valmentajien riittävät tiedot ja -taidot ravitsemuksesta sekä kehonkoostumuksesta ovat tärkeitä, jotta valmentajat voivat tukea urheilijoidensa kehitystä myönteistä keho- ja ruokasuhdetta edistämällä. Tämä voi osaltaan lisätä terveiden harjoituspäivien määrää ja tukea urheilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Huhtiniemi, Mikko (JYU, liikuntatieteellinen tiedekunta)

Asunta, Piritta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen oppilailla, joilla on motorisia haasteita - klusterirandomisoitu kontrolloitu interventio (MoDiSchool), 1.9.2025–31.8.2028, 650 000 €

Tutkimuksessa pyritään tukemaan kouluikäisiä lapsia, joilla on motorisia vaikeuksia, parantamalla varhaista tunnistamista ja tukitoimia. Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme, miten motorisia haasteita voidaan tunnistaa hyödyntämällä lasten, vanhempien ja opettajien antamaa tietoa. Yhdistämme standardoituja testejä sekä lasten, vanhempien ja opettajien raportteja arvioidaksemme motorisia vaikeuksia ja vertaillaksemme eri menetelmien tuloksia.

Toisessa vaiheessa testaamme 20 viikon mittaisen liikuntainterventio-ohjelman tehokkuutta. Tutkimuksessa on kolme ryhmää: luokkahuoneaktiviteetit, luokkahuone- ja vapaa-ajan aktiviteetit sekä vertailuryhmä. Tutkimme alku- ja loppumittausten avulla, miten interventio vaikuttaa fyysisiin ja psyykkis-sosiaalisiin tekijöihin. Opettajat osallistuvat ohjelman yhteiskehittämiseen varmistaaksemme sen sopivuuden kouluun. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti kouluissa ja opettajankoulutuksessa.

Luck, Geoffrey (JYU, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Musiikin voima urheilussa ja liikunnassa (MPOWER), 1.9.2025–31.8.2028, 450 000 €

MPOWER-hankkeessa tutkitaan, miten musiikki voi edistää fyysisesti aktiivisia elämäntapoja, lisätä urheiluun osallistumista ja parantaa tuloksia kilpaurheilussa. Koska musiikin vaikutus fyysisen aktiivisuuden kannalta keskeisiin psykologisiin, neurologisiin, fysiologisiin, käyttäytymiseen liittyviin ja sosiaalisiin näkökohtiin on tunnustettu, hankkeessa sovelletaan monitieteistä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät liikuntatiede, musiikkitiede, terveys- ja humanistiset tieteet sekä tietotekniikka. Hankkeessa pyritään selvittämään musiikin ja urheilun välisiä suhteita Suomessa. Hankkeessa kehitetään uraauurtava malli musiikin vastuullisesta käytöstä terveempien elintapojen tukemiseksi, ja sen pohjalta kehitetään uudenlainen musiikkisuositustyökalu. Tämä uraauurtava hanke on ensimmäinen kattava tutkimus musiikista, urheilusta ja liikunnasta Suomessa, ja sillä on kauaskantoisia hyötyjä kilpaurheilulla ja yleiselle terveydelle.

Mertala, Pekka (JYU, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)

Dataperustaisen lahjakkuuden tunnistamisen eettiset paradoksit junioriurheilussa, 1.9.2025–31.8.2028, 450 000 €

Apulaisprofessori Pekka Mertalan johtamassa hankkeessa tutkijat syventyvät dataperustaisuuden tuomien eettisten haasteiden äärelle. Dataperustaisuuden on luvattu poistavan lahjakkuuden tunnistamista perinteisesti haastaneet vinoumat, kuten lasten suhteellisen iän ja valmentajien henkilökohtaiset mieltymykset. Vaikka sen avulla voidaan kehittää lahjakkuuden tunnistamisen prosesseja, tuo data mukanaan myös uusia ja usein ennakoimattomia eettisiä haasteita.

PARADOX-hankkeessa tutkitaan, miten lahjakkuutta määritellään, mitataan ja tuotetaan eri tahojen kesken sekä eri tasoilla niin joukkue- kuin yksilölajeissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään periaatteita eettisesti kestävään dataperustaiseen lahjakkuuden tunnistamiseen junioriurheilussa, yhteistyössä lajiliittojen ja kattojärjestöjen kanssa.