Työikäisten naisten terveys vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Naisten terveyden tutkimus- ja innovaatiokenttä on aliedustettu, vaikka naiset edustavat yli puolta maailman väestöstä. Naiset elävät miehiä pidempään, mutta tutkimusten mukaan he viettävät 25 prosenttia enemmän aikaa sairaina. Tällä hetkellä vain yksi prosentti terveydenhuollon tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta kohdistuu naisille ominaisten sairauksien tutkimukseen, ellei syöpätauteja oteta huomioon.

Naisten terveyden alueelle tarvitaan lisää innovaatioita kattamaan koko naisen elinkaari, aina kuukautisista ja ehkäisystä vaihdevuosiin asti, ja sen yli.

“Uusia hoitoja ja ratkaisuja tarvitaan erityisesti alueilla, joilla on suuri lääketieteellisen hoidon tarve. Bayerilla olemme hiljattain investoineet uuden vaihdevuosien hoitoon liittyvän lääkkeen kehittämiseen. Tällaiset tutkimukset ovat tärkeitä, jotta voimme tarjota naisille parempia hoitovaihtoehtoja ja parantaa heidän elämänlaatuaan”, kertoo Bayerin Turun tuotekehitysjohtaja Manja Ahola.

Monet sairaudet näyttäytyvät naisilla eri tavoin kuin miehillä. Naisten oireita myös helposti vähätellään, niitä ei oteta tosissaan eikä välttämättä hoideta. Naisen eri elämänvaiheiden terveydenhoitoon liittyvistä asioista tulisi puhua avoimemmin myös työpaikoilla ja työterveyshuollossa. Oikealla hoidolla taataan se, että naiset tekevät töitä terveempinä ja pidempään.

”Naiset ovat yksilöitä, joten myös hoidon tarpeet ovat moninaiset. Naisten terveyteen panostaminen on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Esimerkiksi vaihdevuosi-ikäiset naiset ovat usein parhaassa työiässä, ja oireiden hoitamatta jättäminen näkyy suoraan työn tuottavuudessa”, Ahola jatkaa.

Bayer on sitoutunut naisten terveyden edistämiseen

Bayerilla on yli 100 vuoden kokemus naisten terveyden edistämisestä, ja Suomen organisaatiolla on siinä keskeinen rooli maailmanlaajuisesti. Bayerin Turussa valmistamia kierukoita viedään vuosittain yli miljardin euron arvosta yli 130 maahan. Viime vuosina yhtiö on investoinut 250 miljoonaa euroa uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen ja nykyisen uudistamiseen.

Naisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on puutteita erityisesti kehittyvissä maissa. Eri puolilla maailmaa elää YK:n arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa hedelmällisessä iässä olevaa naista vailla nykyaikaisia ehkäisykeinoja. Nämä naiset haluaisivat käyttää ehkäisytuotteita, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta.

“Jokainen nainen ja tyttö ansaitsee mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä suuntaan ja valita ajankohdan, jolloin on oikea hetki tulla äidiksi. Tästä syystä olemme Bayerilla sitoutuneet selkeään tavoitteeseen: haluamme taata 100 miljoonalle naiselle pääsyn nykyaikaisen ehkäisyn piiriin matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2024 saavutimme puolivälin eli 51 miljoonaa naista”, sanoo Tomi Penttilä, Turun tuotantolaitoksen johtaja.

Suomeen ainutlaatuinen verkosto naisten terveyttä edistämään

Naisten terveys on nopeasti kasvava globaali markkina-alue. Suomessa on aloittanut toimintansa Women’s Health Hub Finland, joka yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin toimijat vastaamaan naisten terveyteen liittyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin. Verkosto avaa suomalaisille yrityksille uusia markkinoita, tuo Suomeen kansainvälisiä investointeja sekä luo työpaikkoja ja tutkimusta.

Bayer on mukana Women’s Health Hubin toiminnassa.

“Naisten terveyden edistäminen myös osana tätä verkostoa on meille luontevaa. Bayer on tehnyt merkittäviä investointeja Suomeen, koska täällä on tieteen ja teknologian huippuosaamista, terveysalan innovaatioita ja ainutlaatuiset datavarannot, joita pystymme hyödyntämään tutkimuksessa, lääkekehityksessä ja tuotannossa. Toimiva innovaatioekosysteemi vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta”, Penttilä toteaa.

Lisätietoa Women’s Health Hub Finlandin lanseerauksesta: https://businessturku.fi/suomi-matkalla-kansainvaliseksi-karkimaaksi-naisten-terveydessa/



Kattava asiantuntijapuheenvuorojen ja keskustelujen kokonaisuus naisten terveydestä nähtiin 6.3.2025 Naistenpäivän etkot -tilaisuudessa Tiedekulmassa. Pääset katsomaan tallenteen tilaisuudesta tästä: https://youtu.be/eog96oHJkyo?si=t_3Alr_LIw4ju4_M