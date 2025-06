MAN Truck Internationals jatkaa kiihdytysajokautta Kauhavan LSK Business Parkissa 27.-29.6.

Kiihdytysajon PM- ja SM-osakilpailuviikonloppu koostuu kahdesta vaiheesta. Perjantaina ja lauantaina ajetaan lajitteluajot ja sunnuntaina pudotus- sekä finaalilähdöt. Sisäänpääsy LSK Business Parkin tapahtuma-alueelle, jossa sijaitsee kilparata, varikko ja ravintolapalvelut, on avoinna kaikkina päivinä kello 10-18.

PM-osakilpailussa kilpailevat moottoripyörien Top Fuel, Pro Stock, Super Twin ja Super Street Bike -ryhmät.

"Oma kalusto on iskussa, paras aikani on Kauhavalla tehty 6.667 sekuntia ja 355 km/h. Ruotsin Tierpissä yritän nyt viikonloppuna päästä 6.5 sekunnin puolelle, jos ei siellä onnistu niin Kauhavalla sitten. Kuumottavin asia tällä pyörällä ajaessa on se, että tekniikka pysyy kasassa maaliin saakka, ja kaikki vaihteet löytyy. Sitten kun on nelonen silmässä ja aski kelattu läpi, tulee helpotuksen huokaus, että kunhan vaan moottori kestää lopun matkaa. Koko talvi on valmistauduttu ja pyörää kehitetty, käytännössä jokaisessa kilpailussa on pyörässä jotain uutta. Kilpailussa on sitten osittain myös testaamista, sillä tällaista pyörää ei oikein missään muualla voi ajaa. Kilpailemisen ohella kisassa hierotaan tiedonkeruun perusteella pyörää paremmaksi ja paremmaksi", PM-kotikisaan Top Fuel Bike -ryhmään ilmoittautunut Kari Rautanen kertoo.

Suomalaisen Drag Racingin aloittamisesta tulee kesällä 2025 kuluneeksi 50 vuotta. Finnish Hot Rod Association toi maailman nopeimman moottoriurheilulajin Suomeen, ja ensimmäiset kiihdytysajot järjestettiin FHRA:n toimesta Keimolan moottoriradalla 18.6.1975.

"Enoni vei Räyskälään katsomaan kiihdytyskisoja vuonna 1982, ja sieltä on kipinä jäänyt palamaan. Yleisönä olin ahkerasti siihen asti, kunnes 2010 rupesin ajamaan Streetman-kisoja ja 2014 oli ensimmäinen kausi SM-sarjassa liimaradalla. Kaksipyöräisellä olen ajanut aina, ja tämän nykyisen pyörän rakensin 2017. Vuotta myöhemmin osallistuin sillä ensimmäiseen kilpailuun", Rautanen muistelee.

Kiihdytysajon SM-sarjan tulospalvelu löytyy FHRA Slips -sovelluksessa, joka on ladattavissa sekä Googlen että Applen sovelluskaupoista.

Jokaisen SM-osakilpailun katsojaoppaasta osoitteesta kiihdytysurheilu.fi/sm-sarja tulevat löytymään mm. osanottajalistat ja ajojärjestykset. Ajankohtaiset pistetilanteet päivittyvät osoitteeseen fhra.fi/kiihdytysajo/sm-pisteet/

Tapahtumapaikoilla on maksuton pysäköinti ja liikenteenohjaajat opastavat ajoneuvoilijoita alueella.

Ennakkoliput saa edullisemmin ja jonottamatta Tiketin verkkokaupasta. Pääsyliput vaihdetaan rannekkeisiin sisääntuloporteilla, alle 15v pääsevät sisään maksutta.

Näin seuraat Kiihdytysajon SM-osakilpailuja:

Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2025 neljä osakilpailua. FHRA järjestää tulevana vuonna kiihdytysajoon liittyviä tapahtumia Virtasalmella, Kauhavalla, Kalajoella ja Vesivehmaalla. FHRA:n järjestämät Street Drags -katupäivät ovat jokaisen kiihdytysajot, minne kuka tahansa voi tulla omalla ajoneuvollaan pitämään hauskaa ja kokeilemaan rajojaan.

Kiihdytysajon SM-sarja: Blåkläder Drag Racing Series 2025

24.-25.5. / PL-Power Spring Nationals, Pieksämäki, Motopark

27.-29.6. / MAN Truck Internationals, Kauhava, LSK Business Park (+ EDRS Pro NMC)

2.-3.8. / Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags, Kalajoki

6.-7.9. / SPTR Finals, Pieksämäki, Motopark

Katupäivät 2025

23.5. / Street Drags, Pieksämäki, Motopark

7.6. / Street Drags, Vesivehmaan lentokenttä

1.8. / Street Drags, Kalajoen lentokenttä

16.8. / Street Drags, Vesivehmaan lentokenttä

5.9. / Street Drags, Pieksämäki, Motopark