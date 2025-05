Tyksin Paulina Salminen maailman lihavuuskirurgisen järjestön Euroopan presidentiksi

Salminen on iloinen johtopaikasta järjestöön, joka perinteisesti on ollut Etelä-Euroopan asiantuntijoiden miehittämä.

– Valintani osoittaa, että pitkäjänteistä tutkimustamme täällä Pohjolassa arvostetaan, Salminen sanoo.

Salmisen johtamien monikeskustutkimusten tulokset sekä umpilisäkkeen tulehduksen että vaikean lihavuuden hoidossa ovat muuttaneet hoitolinjauksia maailmalla.

Turusta johdettu tutkimusryhmä on osoittanut, että lievä umpilisäketulehdus voidaan tehokkaasti ja turvallisesti hoitaa mahdollisesti jo sairaalan päivystyksessä. Tutkimussarja on muuttanut käsityksen taudista, jonka leikkaushoito on maailman yleisin kirurginen toimenpide.

Paulina Salminen haluaa vaikuttaa myös vaikean lihavuuden hoitoon, joka tällä hetkellä on yksi Maailman Terveysjärjestön (WHO) tunnistamista suurista terveysongelmista. Euroopan lihavuuskirurginen yhdistys on aktiivisesti mukana tekemässä kansainvälisiä suosituksia ja viemässä eteenpäin vaikean lihavuuden hoitoa.

– Meidän pitää lisätä tietoutta siitä, että kyseessä on krooninen sairaus. Potilaat tarvitsevat tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa, josta meillä on tutkittua tietoa. Nykyisin hoidetaan vain yhdestä kahteen prosenttia potilaista, jotka soveltuisivat leikkaushoitoon ja hyötyisivät siitä. Haluan vaikuttaa siihen, että saamme potilaat heidän tarvitsemansa hoidon piiriin, hän sanoo.

Uudet lääkkeet ovat saman taudin hoitovaihtoehtoja ja Salmisen mukaan olemassa olevia hoitokeinoja pitäisi kaikkiaan käyttää enemmän.

– Mitään muuta kroonista sairautta ei hoideta näin huonosti. Suomen lihavuusluvut ovat Euroopan korkeimpia ja määrä kasvaa tasaisesti. Lasten ja nuorten lihavuuden nousu on hieman tasaantunut, toivottavasti tämä kehitys säilyy, Salminen sanoo.

Lasten ja nuorten leikkaushoito alkaa Suomessa Tyksissä kesän jälkeen

(Tutkitusti vaikuttavaa hoitoa nuorten vaikeaan lihavuuteen).

– Vaikeaan lihavuuteen liittyy paljon stigmaa, vaikka kyseessä on todennetusti krooninen sairaus. Aktiivisella hoidolla voimme estää muita sairauksia, joihin vaikea lihavuus usein johtaa. Yritän itse viestinnällä viedä eteenpäin oikeaa tietoa, hän sanoo.

Euroopan lihavuuskirurgisen yhdistyksen presidenttiys on kaksivuotinen.