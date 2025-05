Länsiafrikkalainen nykysirkusspektaakkeli Afrique en Cirque Savoy-teatteriin syyskuussa

Savoy-teatterin syksyn avaa Afrique en Cirque -esitys 5.-6. syyskuuta. Afrique en Cirque on energinen ja visuaalisesti vaikuttava nykysirkusesitys, joka juhlistaa guinealaisia rytmejä, liikekieltä ja kulttuuriperintöä. Esitys tuo lavalle mestarillisen taitavia akrobaatteja ja muusikoita, jotka kuljettavat yleisönsä keskelle länsiafrikkalaista elämäniloa, voimaa ja yhteisöllisyyttä.

Esityksen takana on kanadalainen sirkusryhmä Kalabanté Productions, jonka juuret ovat vahvasti Guineassa. Ryhmän taiteellinen johtaja Yamoussa Bangoura on rakentanut esitykset omista kulttuurisista juuristaan käsin, yhdistäen länsiafrikkalaista perinnettä ja pohjoisamerikkalaista nykysirkusta.

2000-luvun alussa Yamoussa kutsuttiin Guineasta Kanadaan esiintymään Cirque Éloizessa, montrealilaisessa sirkusryhmässä. Pian sen jälkeen hän esiintyi myös mm. legendaarisen Cirque du Soleilin riveissä. Vuonna 2007 Yamoussa toteutti unelmansa ja perusti oman ryhmänsä Kalabanté Productionsin Montrealiin. Kalabanté Productions on ylpeä voidessaan jakaa ainutlaatuista taidettaan ja saavutuksiaan maailmalle sekä olla samalla mukana humanitaarisessa työssä, jolla autetaan Guinean yhteisöä.

Kalabanté tunnetaan esiintymisistään ympäri maailmaa, muun muassa Sziget-festivaalilla Unkarissa, Festival Internacional de Santa Lucialla Meksikossa sekä useana vuonna arvostetulla Edinburghin Fringe-festivaalilla. Savoyn syyskauden aloitukseksi ryhmä saadaan ensimmäistä kertaa esiintymään Suomeen.

Savoy-teatterin syksyssä kuullaan myös muita korkeatasoisia konsertteja ympäri maailmaa.

Grammy-voittaja, YK:n hyvän tahdon lähettiläs Oumou Sangaré konsertoi torstaina 9. lokakuuta Savoy-teatterissa. Konsertin oli tarkoitus toteutua syksyllä 2024, mutta siirtyi vuoden 2025 syksyyn Sangarélle tapahtuneen tapaturman vuoksi. Malilainen laulajalegenda ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhuja on aiemmin konsertoinut maailman arvostetuimmilla konserttilavoilla Sydneyn oopperatalosta Lontoon Queen Elisabet Halliin. Hänen syvä ja vivahteikas lauluäänensä sekä karismaattinen lavaesiintymisensä on valloittanut ihmiset ympäri maailmaa.

Torstaina 6.11. Savoy-teatterin lavalle nousevat legendaarinen bolivialainen laulaja Luzmila Carpio sekä guatemalalainen laulaja-lauluntekijä Sara Curruchich, molemmat omien yhtyeidensä kanssa.



Luzmila Carpio, ”Andien ääneksi” kutsuttu kansainvälinen kulttiartisti on julkaissut seitsemän vuosikymmentä kestäneellä urallaan yli 25 albumia ja inspiroinut miljoonia ihmisiä. Carpio on vahva alkuperäiskansojen oikeuksien, naisten voimaantumisen ja ympäristönsuojelun puolestapuhuja. Bolivialaista quechua-alkuperää olevan laulaja-lauluntekijä-näyttelijän tuotantoa pidetään sorrettujen kulttuurien symbolina ympäri maailmaa. Hänen uusin albuminsa Inti Watana - El Retorno del Sol sai kriitikoilta ylistystä ja oli Rolling Stonen vuoden 2023 parhaiden espanjankielisten albumien joukossa.



Sara Curruchich (s. 1993) on Maya Kaqchikel -alkuperäiskansaan kuuluva guatemalalainen laulaja, lauluntekijä ja aktivisti. Curruchich yhdistää musiikissaan kulttuurinsa perinteisiä elementtejä cumbiaan, reggaehen ja folkrockiin. Hänen yhteiskunnallisesti kantaaottavat laulunsa käsittelevät alkuperäiskansojen kamppailua rasismia ja sortoa vastaan. Lisäksi hän on aktiivinen LGBTQ+ -yhteisöjen tukija. Curruchichin tuorein albumi Mujer Indígena (2021) juhlistaa alkuperäiskansojen naisia maailmanlaajuisesti ja sisältää yhteistyötä tunnettujen artistien, mm. Savoyssakin esiintyneen Lila Downsin kanssa. Savoy-teatterin lavalle Curruchich tuo neljän naisen yhtyeensä.

Savoy WORLD syksyllä 2025:

Afrique en Cirque

pe 5.9.2025 klo 19.00, permanto K-18, parvi S

la 6.9.2025 klo 14.00 S

Lisätiedot

Oumou Sangaré (Mali)

To 9.10.2025 klo 19.00, permanto K-18, parvi S

Lisätiedot

Luzmila Carpio (Bolivia)

Sara Curruchich (Guatemala)

To 6.11.2025 klo 19.00, permanto K-18, parvi S

Lisätiedot

